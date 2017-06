EZB will keine expansiveren Maßnahmen mehr

Die EZB hat am Ende ihrer zweitägigen Sitzung in der estnischen Hauptstadt Tallinn heute beschlossen, die Leitzinsen und das Volumen der Anleihenkäufe unverändert zu belassen. Das war so erwartet worden. Wichtig ist, in dem Statement wurden mehrere entscheidende Worte gestrichen.

Bislang hieß es in im EZB-Statement.

„Der EZB-Rat geht weiterhin davon aus, dass die EZB-Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden."

Jetzt lautet dieser Satz:

„Der EZB-Rat geht davon aus, dass die EZB-Leitzinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden.“

Gestrichen wurden also nur drei Worte: „[…]oder einem niedrigeren[…]“. Es sind jedoch derartige Änderungen auf welche die Märkte achten. Denn solche Veränderungen weisen auf zukünftige Maßnahmen der EZB hin.

Für uns heißt das, dass die EZB ihren geldpolitischen Kurs nicht weiter expandieren wird. Übersetzt heißt das, dass die EZB der Meinung ist, die Krise sei überstanden ist und die Wirtschaft habe sich derart stabilisiert, dass über das bisherige Maß hinausgehende Maßnahmen auf absehbare Zeit nicht mehr benötigt werden. Es kann sogar bedeuten, dass die EZB das Ausmaß der Anleihenkäufe bald zurückfahren will.

Bis Ende Dezember 2017 wird sie die monatlichen 60 Mrd. Euro beibehalten. Aber wahrscheinlich wird sie vor 2018, eventuell schon auf einer der nächsten Sitzungen (im September?) eine Reduzierung auf zum Beispiel 40 Mrd. Euro ab Januar 2018 beschließen.

Eurozone: Wirtschaftliche Entwicklung stärker als erwartet

Eine Straffung der Geldpolitik ist dabei sicherlich sinnvoll, schließlich ist die Wirtschaft im ersten Quartal 2017 deutlich stärker gewachsen als in den USA. Und mitterweile werden die Wachstumszahlen sogar nach oben revidiert.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage IhrSven Weisenhaus (Quelle: www.stockstreet.de