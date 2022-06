EZB vermiest den Anlegern jegliche Kauflaune

Die Ergebnisse der gestrigen Sitzung der Europäischen Zentralbank haben den Anlegern ihre schon schlechte Stimmung noch einmal zusätzlich verdorben. Zwar sind die ab Juli angekündigten Zinserhöhungen richtige und notwendige Schritte im Kampf gegen die Inflation, aber für die Anleger ist die schnellere Zinswende in der Eurozone ein weiteres Argument, Risiken am Aktienmarkt neu und vor allem im Vergleich zu den steigenden Renditen am Anleihemarkt zu bewerten. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Wieviel Zinserhöhungen bei weiter monatlich steigenden Teuerungsraten auch durch den stetigen Anstieg der Öl- und Gaspreise sowohl seitens der EZB als auch der Fed notwendig sein werden, könnten schon die heute in den USA veröffentlichten Verbraucherpreise zeigen. Das einzig Positive am gestrigen Tag war zumindest, dass die EZB aus ihrem geldpolitischen Tiefschlaf erwacht ist und tatsächlich ins Handeln kommt.



Bayer konnte im scheinbar endlosen Rechtstreit um Glyphosat einen weiteren Teilgewinn verbuchen. Vor dem Gericht in Kansas City gewannen die Leverkusener eine Klage über die angeblich krebsverursachende Wirkung des Produkts. Die nächste wichtige Entscheidung steht nun mit einer Neuauflage einer Klage an, in der Bayer bereits für schuldig erklärt wurde. Sollte Bayer vor dem Supreme Court auch gewinnen, wäre der DAX-Konzern ein gutes Stück weiter. Die Aktie reagiert heute zumindest schon mal mit einem leichten Plus.



Apple bereitet sich auf das Bankgeschäft vor. Der Konzern will vor allem Kleinkredite vergeben. Sicherlich ein cleverer Schachzug, da der Bezahldienst Apple Pay bereits vorhanden ist. Kunden sind bereits mit dem Zahlungsdienstleister vertraut und bekommen nun zusätzlich die Möglichkeit, Rechnungen in Raten zu bezahlen. Zuerst scheint dies nur wie eine weitere Zahlungsoption, um Verkäufe anzukurbeln. Da der Tech-Gigant jetzt aber auch über Banklizenzen verfügt, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis das Apple-Universum um weitere Finanzdienstleistungen erweitert wird.