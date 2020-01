EZB stellt Inflationsziel auf den Prüfstand

Christine Lagarde hatte im vergangenen Dezember bereits angekündigt, die Strategie der EZB zu überprüfen. Ein Bestandteil davon ist die Überprüfung des Inflationszieles. Im Jahr 1998 hatte der EZB-Rat als Ziel der Preisstabilität einen Wert von unter 2 Prozent beschlossen. Im Jahr 2003 erfolgte eine Anpassung der Definition von Preisstabilität auf unter, beziehungsweise nahe 2,00 Prozent. Dieses Ziel ist bis heute gültig.Von Experten und in der breiten Öffentlichkeit wird das Inflationsziel der EZB schon seit Jahren kritisch hinterfragt. Die Inflation betrug in den letzten zwanzig Jahren durchschnittlich 1,7 Prozent. Wobei viele Experten die tatsächliche Inflation höher sehen, da die Preise für das Wohnen in der selbstgenutzten Immobilie nicht miteinfließen. Mit der Strategieüberprüfung gewinnt Christine Lagarde Zeit, um sich in Ruhe in die Arbeit als Notenbankchefin einzuarbeiten, nachdem sie bisher als französische Finanzministerin und als Chefin des Internationalen Währungsfonds noch keine Notenbankerfahrung besitzt. Somit wird in den nächsten Monaten mit keinen großen Änderungen der EZB zu rechnen sein.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.