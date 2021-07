EZB startet Pilotprojekt zum E-Euro

Die Europäische Zentralbank startet ein Pilotprojekt zum digitalen Euro. Das teilte die EZB am vergangenen Mittwoch mit. In dem zunächst auf zwei Jahre befristeten Projekt geht es dabei nicht nur um technische Aspekte sondern auch um den Datenschutz und die Privatsphäre der Nutzer. FDP-Finanzexperte Frank Schäffler sieht im E-Euro die Antwort auf das chinesische digitale Geld sowie auf die Facebook-Währung Diem.



„China will mit dem digitalen Geld das Bargeld zurückdrängen und die Bürger noch stärker überwachen. Das kann kein Ziel für den Westen und Europa sein“, sagte Schäffler der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für den Bundestagsabgeordneten tritt das digitale Zentralbankgeld in Konkurrenz zum Bargeld, weil es von der Europäischen Zentralbank abgesichert ist. Der Liberale sieht zudem auch Risiken für die Finanzstabilität, weil der digitale Euro „Bankruns in einer Finanzkrise beschleunigen kann“.