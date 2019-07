EZB killt den Sparer

Sparen ist finanzieller Selbstmord. Die EZB versucht seit Jahren diese Nachricht in den Markt zu bringen, doch viele private Investoren haben es noch nicht ganz realisiert. Nun, kurz vor dem Abgang Mario Draghis, verändert die EZB die Zinsen zwar nicht, doch sie manifestiert ihre Ideen: Banken könnten von Negativzinsen entlastet werden, private Sparer umso mehr belastet werden, positive Zinsen sind auf mehr als absehbare Zeit keinerlei Thema.

Dazu erwägt man neue Anleiheaufkäufe und hat für September noch die Joker möglicher Aussichten auf Aktienkäufe, eine Verlängerung der Aussicht extrem niedriger Zinsen (forward G) und eine Entlastung eben der Banken im Hinterkopf.

Da die EZB mit diesen Maßnahmen natürlich auch die Inflation anschieben will und viele Banken die Gebühren für ihre Kunden immer weiter erhöhen gehört zur Wahrheit, das speziell Kunden von Sparkassen oder Volksbanken bereits jährlich rund 2 % ihrer sogenannten Ersparnisse vernichten.

Sparen ist das größte Vermögensrisiko, das man haben kann. Die Flucht sollte in Sachwerte wie Aktien, Immobilien oder Investitionen privater Art erfolgen, das ist die Message der EZB. Daran wird sich in den nächsten Jahren nichts ändern.

