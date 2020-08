EZB kauft weniger Anleihen

In der letzten Handelswoche haben die EZB und die nationalen Notenbanken Anleihen im Gegenwert von 21,5 Milliarden Euro aufgekauft. Dabei wurden im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergeny Purchase Programme) Anleihen im Wert von 13,8 Milliarden Euro aufgekauft. Im Asset Purchase Programme der EZB wurden in der letzten Woche Anleihen für etwa 7,7 Milliarden Euro erworben.Noch im Mai wurden mit den beiden Programmen pro Woche teilweise Anleihen in Höhe von 44,8 Milliarden Euro aufgekauft. Aufgrund der Drosselung erwarten Marktteilnehmer, dass die EZB das Gesamtvolumen des aufgelegten PEPP-Programms von 1,35 Billionen Euro bis Mitte 2021 nicht voll ausschöpfen wird. Beim APP-Programm kann die EZB ihre Anleihebestände monatlich um 20 Milliarden vergrößern – mit der zusätzlichen Option, übers Jahr hinweg noch weitere 120 Milliarden Euro zu investieren.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.