Die EZB hat begriffen: Sie hat auf ihrer heutigen Sitzung indirekt eingeräumt, die Inflationsrisiken unterschätzt zu haben. Deshalb muss EZB-Chefin Christine Lagarde ihre bisherige geldpolitische Strategie aufgeben. Ab sofort ist eine Zinserhöhung in diesem Jahr nicht mehr ausgeschlossen. Wann diese kommt, ist allerdings noch offen. Die EZB will „flexibel reagieren“.

Diese Wendung ist ein Schritt in die richtige Richtung: Es besteht zwar nicht die Notwendigkeit, bereits im Frühjahr die Zinsen anzuheben. Schließlich zeichnet sich in Europa bisher noch keine Lohn-Preis-Spirale ab. Aber mit Lagardes Bereitschaft, wachsam zu sein und flexibel zu handeln, hat sich das Fenster für eine Verschärfung der Geldpolitik weit geöffnet. Gut so. Die EZB hat begriffen!

