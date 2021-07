EZB greift nach dem Vermögen der Sparer – die Inflation wird bleiben [...]

Seit fast einem Monat handelt der Goldpreis in oder nah über seiner Handelsspanne zwischen 1.760 und 1.800 US-Dollar. Der Silberpreis fiel in der letzten Woche hingegen wieder zurück in seine Handelsspanne zwischen 25,50 und 26,40 US-Dollar, nachdem ein Ausbruchsversuch schon kurze Zeit später gescheitert war. Für Silber ist das kurzfristig gesehen ein schlechtes Omen.

Seit der hawkischen US-Notenbanksitzung, die der Katalysator für den Preisrückgang bei den Edelmetallen war, konnten sich diese nicht mehr erholen. Die Märkte glauben dem Märchen der Notenbanken, wonach die hohen Preisanstiege in den Konsumentenpreisen nur vorübergehend sein sollen. Ein baldiges Tapering der Anleihenkäufe, das medial heiß gekocht wird, nährt dieses Narrativ, weshalb der Goldpreis noch immer schwächelt.

EZB greift die Ersparnisse der Bürger an

Wie bereits viele Male angekündigt und von der Fed längst vorgemacht, hat die Europäische Zentralbank vergangene Woche nun auch offiziell ihre „neue geldpolitische Strategie“ vorgestellt. Wie bei der Fed wird das Inflationsziel effektiv angehoben auf ein mittelfristiges Wachstum der Verbraucherpreise von 2 Prozent.

Vorübergehend soll die Inflation in Zukunft sogar moderat über dem Zielwert liegen, was eine signifikante Änderung gegenüber der bisherigen Formulierung „mittelfristig unter, aber nahe 2 Prozent“ darstellt.

Man will nun auch damit beginnen, die Kosten für selbst genutztes Wohneigentum in ergänzende Inflationsmessungen einzubeziehen. Nachdem die Immobilienpreise aufgrund der Liquiditätsflut der Notenbanken in den letzten 20 Jahren explodiert waren, befinden sich diese aktuell eher am Hoch einer Blase und dürften künftig ein Faktor sein, der den Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex dämpfen wird, insbesondere sobald die Zinsen inflationsinduziert steigen werden. So kann es weiterhin wie eine niedrige Inflationsrate erscheinen, während die reale Teuerung exorbitant ansteigt. EZB-Chefin Lagarde hält dennoch an den Maßnahmen der EZB fest, auch wenn diese für Wohlstand und Wachstum schädlich sein werden.

Man muss sich immer vor Augen führen, dass die EZB nicht dem Allgemeinwohl verpflichtet ist und ihr Ziel nicht die Preisstabilität oder der Kaufkrafterhalt des Euros ist. Im Gegenteil ist die Europäische Zentralbank Verursacherin der systemimmanenten, permanenten und andauernden monetären Inflation mit der damit einhergehenden Entwertung der Kaufkraft des Geldes und aller Ersparnisse. Sie ist letztlich ein Werkzeug der Politik, und diese führt zu einer über die wahrgenommenen direkten Steuern hinaus reichenden schleichenden Enteignung der Bevölkerung. Die häufig vorgetragene mediale Begründung für steigende Mieten, aufgrund vermeintlich gieriger Vermieter, lässt somit die tatsächliche Ursache explodierender Vermögenspreise außer Acht. Nichtsdestotrotz verfängt diese Argumentation, was zuletzt beispielsweise zu dem Phänomen führte, dass zehn Prozent der Berliner eine Petition zur Enteignung großer Wohnungskonzerne unterschrieben hatten und damit nach dem Staat rufen, der für den Anstieg ihrer Lebenshaltungskosten verantwortlich ist. Letztlich liegt die tiefere Ursache der permanenten Umverteilung zu Lasten der Allgemeinheit im staatlichen Geldangebots-Monopol. Dieser Form des Geldsozialismus liegt eine permanente Umverteilungswirkung von unten nach oben inne, wodurch die Bürger im Zeitverlauf ihrer Vermögen schleichend beraubt werden. Es ist der nicht auf den ersten Blick durchschaubaren Kausalitäten geschuldet, dass den meisten Menschen die tatsächliche Ursache der Preisanstiege verborgen bleibt.

Obgleich die EZB ihr proklamiertes Ziel der Erhaltung von Preisstabilität genauso frappierend verfehlt wie die öffentliche Hand zumeist die plangemäße Realisation von Infrastrukturvorhaben wie den Bau von Flughäfen oder Bahnhöfen, will man nunmehr mit dem Einsatz von mehr zentraler Lenkung und Steuergeldern gleich noch das Weltklima retten. So sollen die geldpolitischen Operationen in den Bereichen Offenlegung, Risikobewertung, Sicherheitenrahmen und Kauf von Vermögenswerten des Unternehmenssektors künftig unter Berücksichtigung des Klimawandels stattfinden. Es liegt nahe anzunehmen, dass dieses vermeintlich hehre Ziel lediglich zur Legitimation noch aggressiverer Geldpolitik und Liquiditätsexpansion dient. Der Bürger wird die Kosten hierfür letztlich über die Inflationssteuer zu tragen haben.

Die Geld- und Zinspolitik der Europäischen Zentralbank ist durch das Werkzeug künstlich gedrückter Zinsen und überbordender Liquiditätsschöpfung zentrale Ursache unablässiger Fehlallokationen und Fehlinvestitionen in der Wirtschaft. Die hierdurch erzeugten wiederkehrenden Spekulationsblasen, Rezessionen und Depressionen führen in der Folge zu hohen Nettowohlfahrtsverlusten für die Allgemeinheit. Ökonomisch und ökologisch effiziente Systeme basieren auf ressourceneffizienten Wirtschaftsstrukturen, die mit dem Geldschöpfungsmonopol von Zentralbanken unvereinbar sind. Rezessionen entstehen immer durch die hemmungslose Ausweitung ungedeckten Geldes mit einhergehenden Fehlallokationen, induziert durch künstlich niedrige Zinsen. Der hieraus resultierende Umverteilungs- & Enteignungseffekt stellt eine illegitime Form des Eingriffs in Eigentumsrechte der Geldbesitzer und Geldnutzer ein.

Brüssel strebt nach der Überwachung der Bürger

Um der totalen Kontrolle der Bürger über digitales Geld nach chinesischem Vorbild näherzukommen, erschwert und kriminalisiert die Europäische Union zunehmend die Nutzung von Bargeld. Unter dem Vorwand des Kampfes gegen Geldwäsche, will die EU nun eine eigene Überwachungsbehörde gründen und will für Zahlungen eine einheitliche Bargeldobergrenze von 10.000 Euro einführen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion kritisierte die geplante Bargeldobergrenze zurecht. „Nicht jeder Bargeldkauf ist ein Geldwäscheverdachtsfall und man kann auch mit niederschwelligeren Methoden gegen Geldwäsche vorgehen“, sagte Ferber. „Die Kommission täte gut daran, die nationalen Befindlichkeiten zu berücksichtigen und es den Mitgliedstaaten zu überlassen, ob und in welcher Höhe es Bargeldobergrenzen gebe.“

Die Bundesrepublik erhebt die höchsten Steuern unter den 38 OECD-Staaten, womit die Unternehmen zunehmend im internationalen Wettbewerb den Anschluss verlieren bzw. teils bereits verloren haben. Es handelt sich bei der Bargeldobergrenze und dem Kampf gegen Geldwäsche ebenfalls nur um einen durchsichtigen Vorwand, um die Kontrolle und Macht weiter ausbauen zu können. Die europäischen Nationen zahlen ohnehin die höchsten direkten Steuern weltweit, wozu noch die Inflationssteuer hinzugerechnet werden muss. Dies sollte jeder Regierung bereits mehr als ausreichen, um die innere und äußere Sicherheit zu gewährleisten. Nachdem die EZB Billionen aus dem Nichts druckt und die Steuereinnahmen so reichlich sind, dürfte es offensichtlich sein, dass die Bargeldobergrenze und der vermeintliche Kampf gegen Geldwäsche nicht wegen einigen Milliarden nicht versteuerter Einkommen geführt wird.

In den nächsten Jahren ist kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, in den uns die Notenbank manövriert hat. Die Inflation der EZB, die neuen Schulden der europäischen Staaten und die geplanten neuen Steuern sowie Einschränkungen sprechen eine klare Sprache – man will an das Vermögen der Bürger. Dies verwundert angesichts des historisch hohen Schuldenniveaus nicht. Die Aufrechterhaltung des Kreditgeldsystems geschieht immer offensichtlicher über Inflation in Kombination mit maximaler Kontrolle des Geldverkehrs. Zögern Sie nicht und schützen Sie sich mit Edelmetallen vor dem geplanten Zugriff auf Ihr Vermögen über die heimliche Inflationssteuer!

Goldminen schwach zum Wochenschluss

Während sich Palladium in der letzten Woche stark hielt, scheiterte Platin an seinem Abwärtstrend. Ein Ausbruch darüber würde ein Kaufsignal bei Platin erzeugen. Ein möglicherweise weiterhin stärkerer US-Dollar und kurzfristig niedrigere Zinsen könnten dem Dollar noch einmal auf die Beine helfen, was den Goldpreis kurzfristig unter Druck bringen könnte. Das fundamentale Umfeld ist jedoch weiterhin extrem bullisch für Gold, weshalb man diesen möglichen Rücksetzer nutzen sollte, um noch einmal günstig einsteigen zu können.

Die Goldminen zeigten sich in der vergangenen Woche schwach, da die Märkte den Worten der Notenbank Glauben schenken. Glaubt man, dass die Inflation nur vorübergehend ist, so bedeutet dies, dass auch der Goldpreisanstieg nur vorübergehend wäre. Dadurch würden sich die künftigen Gewinne der Goldminen schmälern, weshalb diese in der vergangenen Woche auch schwächer waren als der Goldpreis. Dies ist jedoch ein Indiz für die Kapitulation im Markt, womit wir dem zyklischen Tief schon nahegekommen sind. Spätestens dann, wenn dem Markt klar wird, dass die hohen Inflationsraten bleiben werden und der Goldpreis immer weiter ansteigt, werden die Investoren ihren Fehler am Minenmarkt erkennen und die bis dato fehlende Performance mit starken Anstiegen nachholen.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.