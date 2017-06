EZB deutet Wende in Geldpolitik an

Der Konflikt zwischen dem Emirat Katar und Nachbarstaaten hatte die Risikobereitschaft der Anleger zu Wochenbeginn spürbar gedämpft. Hinzu kam eine gewisse Zurückhaltung vor den Parlamentswahlen in Großbritannien und Frankreich sowie vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.Am Nachmittag machte die EZB dann auf ihrer Zinssitzung in Tallin wie erwartet Hoffnungen auf ein Ende der Nullzinspolitik. Sie verzichtet auf den Hinweis, dass die Zinsen auch in Zukunft auf noch niedrigeres Niveau fallen könnten. Experten zufolge war dies am Markt erwartet worden und daher bereits eingepreist. Der Leitzins in der Eurozone bleibt unverändert bei null Prozent. Auch die Strafzinsen für Banken, wenn diese über Nacht überschüssige Liquidität bei der EZB parken, wurden nicht angetastet. Der sogenannte Einlagensatz bleibt bei minus 0,4 Prozent. Das deutsche Börsenbarometer notierte leicht im Plus bei 12.715 Punkten.Der Euro reagierte kaum auf die Entscheidung und tendierte weiter um die Marke von 1,12 US-Dollar.