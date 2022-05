EZB bewegt sich endlich

EUR/USD: Zinsanhebung treibt Euro

von Maciej Gaj - 24.05.2022, 07:00 Uhr

Nachdem nun auch die EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine mögliche Anhebung der Zinsen im Juli angekündigt hatte, reagierte die Gemeinschaftswährung Euro (EUR) gegenüber dem US-Dollar (USD) positiv und legte am Montag über ein Prozent an Wert zu. Damit könnte eine ausgeprägte Erholungsbewegung einsetzen, die es sich sogar auf aktuellem Niveau lohnen dürfte zu handeln.

Den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach soll Ende September die Ära der Negativzinsen in der Währungsunion enden. Ausgehend von den derzeitigen Aussichten wird die Zentralbank wahrscheinlich in der Lage sein, die negativen Zinssätze bis zum Ende des dritten Quartals zu beenden. Dafür allerdings müssen die Nettoanleihekäufe im Rahmen des Programms APP ebenfalls im dritten Quartal auslaufen, kündigte Lagarde an. Dadurch würde der Weg bei der Sitzung im Juli für eine Zinsanhebung frei, falls die aktuellen Erwartungen der Währungshüter auch eintreffen.

Negativzinsen könnte in Q3 enden

Ausgehend vom aktuellen Kursniveau aus ist zunächst ein Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt verlaufend bei derzeit 1,0739 US-Dollar zu favorisieren, darüber an die Hürde aus Anfang März dieses Jahres bei 1,0805 Dollar. Dort könnte der kurzfristige Aufschwung auch schon enden, eine überschießende Welle hätte allerdings noch Platz bis 1,0936 US-Dollar, ehe wieder Gewinnmitnahmen einsetzen. Ein bärisches Szenario würde sich dagegen erst unterhalb von 1,04 US-Dollar ausbreiten, in diesem Fall müssten direkte Abschläge auf die aktuellen Jahrestiefs von 1,0348 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Allerdings sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass dort eine wahrhaft starke Unterstützung aus den letzten Jahren verläuft!

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0737 // 1,0805 // 1,0936 // 1,1030 US-Dollar Unterstützungen: 1,0618 // 1,0562 // 1,0461 // 1,0348 US-Dollar

Fazit

Ein Direktinvestment mit Zielen vorläufig am EMA 50 bei 1,0739 US-Dollar und darüber bei 1,0805 US-Dollar würde sich für einen Direkteinstieg durchaus lohnen, eine Verlustbegrenzung muss wegen der starken Aufwärtsdynamik allerdings noch ein Stück weit tiefer angesetzt werden. Denkbar wäre hierbei ein Niveau unter 1,0458 US-Dollar, das entspräche bei einem Investment über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV2GHZ einem Stopp-Kurs im Schein von 0,65 Euro. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 38 Prozent, der Wert des Scheins sollte im gleichen Zeitraum auf 3,91 Euro anwachsen. Aufgrund der wichtigen Entscheidungen der EZB, die noch bevorstehen, ist ein Engagement nicht ganz risikolos, entsprechend sollten die Handelspositionen kleiner ausfallen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV2GHZ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,83 - 2,84 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,0386 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,0386 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,0690 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,91 Euro Hebel: 35,8

Kurschance: + 38 Prozent Quelle: Vontobel

