EZB bestätigt Kurswende

Diese Woche stand im Zeichen der Notenbanken: Am Mittwoch veröffentlichte die Federal Reserve ihren Konjunkturbericht „Beige Book", am Donnerstag tagten die Europäische sowie die Türkische Zentralbank. Im Anbetracht der Währungskrise der Türkei wurde die Sitzung der türkischen Notenbank mit Spannung erwartet. Denn Präsident Erdogan forderte sie im Vorfeld dazu auf, die Zinsen niedrig zu halten. Ohne Erfolg: Aufgrund der hohen Inflation von 17,9 Prozent beschloss die türkische Notenbank, die Zinsen von 17,75 auf 24 Prozent anzuheben und widersetzte sich damit dem Einfluss des Präsidenten. Sie kündigte auch an, dass sie den strafferen geldpolitischen Kurs durchziehen werde, bis es Verbesserungen bei der Inflation gebe. Falls nötig würden weitere Zinserhöhungen folgen. Die türkische Lira konnte von der Entscheidung profitieren und wertete sofort deutlich auf: Der Dollar fiel um mehr als 5 Prozent auf knapp 6 Lira - noch kurz vor der Entscheidung hatte er bei 6,45 Lira gestanden.Ebenfalls gespannt blickte der Markt auf die Bekanntgabe des EZB-Sitzungsergebnisses. Die Währungshüter bestätigen darin die allmähliche Kurswende in der Geldpolitik: Die EZB drosselt das Tempo ihrer umstrittenen Anleihekäufe und halbiert diese von Oktober bis Ende Dezember auf 15 Milliarden Euro pro Monat. Zugleich zementiert das Sitzungsergebnis jedoch das Andauern der Niedrigzinsen: Der Leitzins bleibt unverändert bei null Prozent, der Einlagezinssatz für Banken bei minus 0,4 Prozent – und zwar voraussichtlich bis einschließlich Sommer 2019. Die EZB strebt mittelfristig Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an. Nachdem das Inflationsziel jahrelang verfehlt wurde, wird es seit diesem Frühjahr wieder erreicht.