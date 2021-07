EZB-Zinsentscheid: Jetzt ist es offiziell - japanische Zinsverhältnisse im Euroraum

Kurzkommentar zur heutigen EZB-Sitzungvon Chefvolkswirt Dr. Thorsten Polleit (Degussa Goldhandel):

Der EZB-Rat hat auf seiner heutigen Sitzung diewie erwartetgelassen.Gleichzeitig hat er jedoch unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass die, lange Zeit auf (beziehungsweise) unter der Nulllinie verharren werden.Die Zinsen sollen nämlich erst dann angehoben werden, wenn sie innerhalb des zweijährigen EZB-Prognosehorizontesüber der 2-Prozentmarke liegen.Ob und wann dies aber der Fall ist, diese Bewertung will der EZB-Rat treffen. Damit hat er sich einen extremeingeräumt, um eine mögliche Zinserhöhung immer weiter in die Zukunft zu verschieben beziehungsweise zu "verunmöglichen".Zudem ist bei dieser EZB-Politik damit zu rechnen, dass die Inflationhöher ausfällt als bisher (als die Inflation noch "unter, aber nahe bei 2 Prozent") liegen sollte. Denn der EZB-Rat lässt fortan ganz bewusst einzu.Sollten noch Zweifel bestanden haben, was gespielt wird, so dürfte nunmehr klar sein, dass die EZB fürsorgen wird, und zwar dauerhaft und nachhaltig: die Zinsen bleiben auf oder werden noch weiter unter die Nulllinie getrieben; und ein Ansteigen der Zinsen wird immer unwahrscheinlicher, je stärker die Verschuldung im Zuge der Null- und Negativzinsen zunimmt.Bei steigender Inflation, mit der im Grunde nun fest zu rechnen ist, sind daherDie EZB wird ihre, und das bedeutet, dass sie die Zentralbankgeldmenge (soweit Banken die Verkäufer der Schuldpapiere sind) und die Geschäftsbankengeldmenge (soweit Nichtbanken auf der Verkäuferseite stehen) ausweiten wird. Allein deshalb ist dasauf breiter Front im Euroraum quasi vorprogrammiert.Das Ganze läuft natürlich auf einhinaus. Wenn die Menschen erkennen, was die Stunde geschlagen hat - dass die Kaufkraft des Geldes gezielt herabgesetzt werden soll, um die überschuldeten Staaten zu entlasten -, und wenn sie beginnen, aus dem Geld zu fliehen,einstürzen. Noch ist es aber wohl noch nicht soweit - die Mehrheit hält weiter an ihren Euro-Guthaben und -Wertpapieren fest; wie lange das so bleiben wird, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen.Das Halten von Euro in Form von Bargeld, Sicht-, Termin- und Sparguthaben und Geldmarktfonds ist seit Jahren bereits ein- diese Anlageklasse verliert seit Jahr und Tag an Kaufkraft.Anleger sind gut beraten, insbesondere ihre für längerfristige Zwecke gehaltenen Bankdepositen in(Münzen und Barren) umzuschichten.Diefür die Edelmetalle sind aus unserer Sicht derzeit günstig, um. Wer einen langfristigen Anlagehorizont hat von drei/fünf oder mehr Jahren, der hat wirklich gute Gründe, seine liquiden Mittel dem physischen Gold und dem physischen Silber anzuvertrauen.

