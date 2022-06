EZB – Das Warten hat am Nachmittag ein Ende

Zinserhöhung nein, Signale ja – so lautet der allgemeine Konsens zu den Ergebnissen der Sitzung der Europäischen Zentralbank, die am Nachmittag auf einer Pressekonferenz verkündet werden. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung und würde sicherlich für turbulente, drei letzte Handelsstunden an der Frankfurter Börse sorgen. Bewegung an der Börse ist aber in jedem Fall garantiert, denn auch die Signale bergen einiges Überraschungspotenzial. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.



Denn wie schnell die EZB aus ihrem geldpolitischen Tiefschlaf und den Kampf gegen die Inflation endlich aufnehmen wird, darüber wird auf dem Börsenparkett heiß diskutiert. Ein erster Zinsschritt für Juli ist eingepreist, zwei oder drei weitere könnten im Jahresverlauf folgen. Heute erwarten sich die Anleger etwas mehr Klarheit im Fahrplan der bevorstehenden Zinswende in der Eurozone. Entsprechend ist im Vorfeld der Entscheidungen mit einem ruhigen Handel zu rechnen. Der DAX dürfte in einer recht engen Handelsspanne zwischen 14.300 und 14.500 der Dinge harren, die da im Frankfurter Ostend passieren.



Unter Druck steht die Aktie des Baukonzerns Hochtief nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung mit der Ausgabe neuer Aktien. Damit soll die komplette Übernahme der australischen Tochter Cimic refinanziert werden. Knapp eine Milliarde Euro wurden hierfür auf den Tisch gelegt. Sieben Millionen neue Aktien werden in einer privaten Kapitalerhöhung zwar ausschließlich anderen Unternehmen und institutionellen Investoren angeboten. Dennoch sind anschließend mehr Unternehmensanteile im Umlauf, was den Gewinn pro Aktie verwässert. Und ob sich die Expansion in den australischen Markt auszahlt, müssen die nächsten Quartalsberichte zeigen.