EZB-Strategiedebatte: Anleger sollten die Inflation bald noch genauer im Auge behalten!

Manch ein Bürger zweifelt derzeit an den Wirtschaftsdaten, die uns die Statistikämter zuletzt präsentierten. Die Inflation dümpelt seit Jahren um die Nulllinie – seit einigen Monaten sogar darunter. Die Verbraucherpreise sinken also – in Deutschland und der Eurozone insgesamt. Dabei sind die Alltagskosten wie für Obst und Gemüse, zeitweise auch Klopapier, in der aktuellen Corona-Krise stark gestiegen. Die gefühlte Teuerungsrate misst Eurostat ebenfalls: Sie liegt im Moment fast sechs Prozentpunkte über der offiziellen Statistik. Und was ist mit den Wohnimmobilienpreisen? Sie waren im dritten Quartal durchschnittlich fast acht Prozent höher als im Vorjahr – ein Anstieg, so stark wie zuletzt vor vier Jahren. Wie passt das mit den Inflationszahlen zusammen? Gaukelt man den Leuten etwa vor, sie hätten mehr Geld in der Tasche?

Inflation ist (wie so vieles) eine Frage des Maßes. Die Teuerungsrate messen Statistik-Behörden mit dem Harmonisierten Verbraucherpreis-Index (HVPI), in den über 300.000 Preise einfließen. Die Kennzahl erfasst dabei nicht die Kosten für selbst genutzten Wohnraum. Auch Investitionsgüter, Baukosten und staatliche Dienstleistungen sind in dem Index nicht berücksichtigt. Hinzu kommt: Der HVPI beinhaltet die Preise importierter Güter und Dienstleistungen, darunter Gas und Öl. Diese haben sich in den vergangenen Konjunkturphasen genau entgegen der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie entwickelt.

Für Verzerrungen können auch die umstrittenen Qualitätsanpassungen sorgen, die die Statistiker vornehmen. Dafür rechnen Sie für verbesserte Produkte die Preise herunter, um den geldwerten Vorteil auszugleichen. Wenn also ein Laptop eine neue Webcam eingebaut hat und im Laden genauso viel kostet wie das Vorgängermodell, sinkt der Preis im HVPI. Die Behörden versuchen auch schlechtere Qualität hochzurechnen, etwa wenn der Esstisch nicht mehr aus Echtholz, sondern aus Pressspan gefertigt ist. Beides ist zum Teil jedoch sehr schwer zu erfassen.

Wieso aber sind die Berechnung des Verbraucherpreisindex nun relevant für Anleger?

Die EZB verfolgt mit ihrer Geldpolitik ein Hauptziel: Sie will die Preise in der Eurozone stabil um, aber unter zwei Prozent halten; der HVPI ist dabei ihr Maßstab. Bei ihrem Amtsantritt im November 2019 machte die Notenbank-Chefin Christine Lagarde gleich eine mutige Ankündigung: Die EZB werde ihre geldpolitische Strategie in den nächsten 24 Monaten gründlich überprüfen und dabei „jeden Stein umzudrehen“.

Unter anderem soll in Zukunft auch der „konsumtive Vorteil aus einer selbstgenutzten Immobilie“ in ihren Überlegungen erfasst werden. Das deutsche Wirtschaftsministerium unterstützt die Initiative. Die Bundesbank hat errechnet, dass die gemessene Inflationsrate bei Einbeziehung des selbstgenutzten Wohneigentums etwa 0,3 Prozentpunkte höher ausfallen dürfte. Für die EZB zählt im Moment jede Dezimale, die sie näher an ihr Inflationsziel bringt.

Ein Ende des Aufwärtstrends ist bei Wohnimmobilienpreisen schließlich nicht in Sicht. Vielerorts ist nicht genügend gebaut worden, Wohnraum ist entsprechend knapp und teuer. Zudem versuchen Großinvestoren mit Immobilien den Wert ihres Geldes zu erhalten – gerade weil wegen des Klimaschutzes in den nächsten Jahren dort hohe Investitionen anstehen.

Trotz der Bemühungen der EZB und vieler nationaler Behörden ist eine Umsetzung des Vorhabens jedoch unwahrscheinlich – selbst wenn Lagarde und Co. zum Abschluss der Strategiedebatte im September 2021 grünes Licht geben. Das liegt aber nicht an den oft beklagten Schwierigkeiten der Methodik. Die Berechnungen sind zwar sehr komplex, aber machbar: Die zuständigen Statistiker müssten die Kosten für selbstgenutzten Wohneigentums berechnen und sie vom Anstieg der Vermögenswerte der Immobilien trennen.

Eine Änderung der entsprechenden EU-Verordnung kann nur die EU-Kommission auf den Weg bringen. Ihr müssten dann die Staaten im EU-Rat und Parlament zustimmen. Der Süden Europas dürfte sich jedoch gegen jede Veränderung stemmen, die die Inflationsrate nach oben treiben könnte. Der Grund: Die Wohneigentumsquote ist in Frankreich, Italien und Spanien erheblich höher als in Deutschland. Es sind jene Länder, die an den Finanzmärkten in Schwierigkeiten geraten könnten, sollte die EZB bei steigender Inflation die Zinsen erhöhen.

Es gibt jedoch andere Wege, um die gemessene Inflation näher an die gefühlte heranzubringen. Die EZB könnte verschiedene Teuerungsmaße in ihre Geldpolitik und Kommunikation aufnehmen, statt wie bislang den HVPI mit der Inflation gleichsetzten – etwa den Konsum-Deflator, der sich nicht auf Preise, sondern auf die tatsächlichen Konsumausgaben bezieht.

Vor allem jedoch sollten die Notenbanker den BIP-Deflator berücksichtigen. Dieser misst Preisentwicklung aller im Euro-Raum produzierter Güter und Dienstleistungen. Importprodukte, die zuletzt günstiger geworden sind, lässt er außen vor. Zudem entwickelten sich die Deflatoren im Gegensatz zum HVPI in den letzten Konjunkturphasen, wie es theoretisch zu erwarten war.

In einer differenzierteren EZB-Kommunikation könnten diese Kennzahlen den HVPI ergänzen. Ihre Signale würden der Notenbank Flexibilität geben und dabei helfen, die Kluft zwischen der Statistik und dem Bauchgefühl der Bürger wieder zu schließen.





