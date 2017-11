EZB: Steht eine baldige Änderung des geldpolitischen Ausblicks bevor [...]

Die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) bereitet ihre nächste Leitzinsanhebung vor. Viele Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss der US-Notenbank halten eine „zeitnahe“ Leitzinserhöhung für notwendig, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) vom 31. Oktober bis 1. November hervorgeht. Die nächste Zinssitzung, für die der Schritt von den meisten Marktteilnehmern erwartet wird, findet am 12. und 13. Dezember statt. Der Leitzins dürfte dann um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent klettern. Allerdings gab es auf der letzten Sitzung eine Kontroverse, ob der Anstieg der Inflationsrate nachhaltig ist. Insofern dürfte die Inflationsentwicklung noch mehr in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Die Notenbanker zeigten sich hingegen zuversichtlich, was die Erholung von Konjunktur und Arbeitsmarkt betrifft.Aus Sicht des EZB-Direktoriumsmitglied Benoit Coeure kann die Europäische Zentralbank möglicherweise bald den Ausblick zur Zukunft ihrer Anleihenkäufe etwas abschwächen. In ihrer Forward Guidance geht die Europäische Zentralbank bisher davon aus, dass sie ihre Wertpapierkäufe in jedem Fall so lange fortführt, bis sich die Inflation im Euroraum nachhaltig dem EZB-Ziel von unter, aber nahe 2 Prozent angenähert hat. Wie Coeure in einem Interview im Handelsblatt sagte, glaube er, dass diese Verknüpfung bald geändert werden kann, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind - nämlich, dass der EZB-Rat zuversichtlich genug ist, dass die monatlichen Zukäufe weniger notwendig seien, um das EZB-Inflationsziel nachhaltig zu erreichen. Im Oktober war der Rat zu diesem Schritt noch nicht bereit - die Teuerung lag nur bei 1,4 Prozent – dennoch geht der Franzose davon aus, dass das bis zum September 2018 passiert. Das wirtschaftliche Umfeld verbessert sich, Preisdruck baut sich auf und die monatlichen Käufe werden immer weniger werden.Argumente für eine geldpolitische Wende lieferten auch die jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone war im November so gut wie seit Januar 2001 nicht mehr. Der von der EU-Kommission erhobene Indikator war von minus 1,1 Punkten im Vormonat auf plus 0,1 Punkte gestiegen.