EZB STÜTZT ANLEIHENMARKT

Die EZB hat auf ihrer Sitzung im Oktober entschieden, die monatlichen Anleihenkäufe zwar auf 30 Milliarden Euro zu reduzieren, andererseits das Programm aber bis September 2018 zu verlängern. Damit ist es ihr gelungen, dass es zu keinen größeren Verwerfungen an den Anleihenmärkten kommt, d.h. ein starker Anstieg der Renditen und der Euro-Wechselkurse blieb aus. Der Euro hat im Zuge der Sitzung vor zwei Wochen sogar nachgegeben, was den Währungshütern entgegenkommen dürfte, denn die Inflation entwickelt sich nach wie vor enttäuschend, weshalb die Mehrheit es auch für notwendig hält, an einer expansiven Geldpolitik festzuhalten.Die Tatsache, dass die Notenbank weiter Anleihen kauft, ist ein wichtiges Signal für die Finanzmärkte. Vereinfacht ausgedrückt heißt das: Solange Anleihen gekauft werden, wird die Zentralbank auch den Leitzins unverändert lassen.Dennoch war sich der EZB-Rat bei der Entscheidung nicht einig. Kurz nach der Sitzung wurde bekannt, dass sich einige Ratsmitglieder dafür eingesetzt hatten, einen klaren Ausstieg zu signalisieren und ein Ende des Anleihekaufprogramms festzulegen.