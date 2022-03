EZB-Klimastresstest: die Sorge der Banken

Im September 2021 hat die EZB ihren ersten Top-Down-Klimastresstest für Banken veröffentlicht. Dabei ging es um eine umfassende Datenerhebung von Finanz- und Klimainformationen. 4 Mio. Unternehmen und 1.600 Bankengruppen wurden in die Stichprobe einbezogen. Der Test war ein guter Ausgangspunkt, um zu ermitteln, wo die Risiken im System konzentriert sind.





Der Klimastresstest 2022 wird von unten nach oben, also auf Ebene der einzelnen Banken, durchgeführt. Die Schwierigkeiten bei der Datenerhebung während des Stresstests 2021 haben die EZB veranlasst, den Druck auf die Banken zu erhöhen. Das Ziel war, dass sie die Klimarisiken ganzheitlich in ihre Organisation, darunter auch Struktur, Produkte und Abläufe einbeziehen, und für den Stresstest 2022 gerüstet sind. Die größte Herausforderung besteht darin, relevante Datenpunkte in einem standardisierten Format zu erfassen. Ohne einen quantitativen Klimarisikotest wird das schwierig sein. Es ist immer noch unklar, ob die Ergebnisse auf Basis der einzelnen Banken veröffentlicht werden und nicht auf Basis einer Top-Down-Peer-Analyse. Der Klimarisiko-Stresstest 2022 wird ein wichtiger Schritt sein, um mehr standardisierte Daten und Informationen bereitzustellen. Sie sollten es den Marktteilnehmern ermöglichen, das Risiko für jede einzelne Bank, bei vollständiger Offenlegung, besser abzubilden. Der Tonfall bezüglich der direkten Kapitalauswirkungen scheint abgemildert geworden zu sein.Die EZB wird die Ergebnisse des Klimastresstests in den sogenannten aufsichtsrechtlichen Prüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) integrieren. Im Rahmen des SREP-Prozesses werden jährlich Mindestkapitalstandards für jede Bank festgelegt. Im Moment bedeutet dies einen eher qualitativen Ansatz, was den Klimastresstest betrifft Der Bankensektor befürchtet, dass ein ausgedehnter Klimastresstest zu zusätzlichen Kapitalanforderungen führen wird. Allerdings ist sich in unseren Augen die EZB darüber im Klaren, dass die Banken eine grundlegende Rolle bei der Energiewende spielen. Daher kann der Klimastresstest ein nützliches Instrument sein, um das Verhalten der Banken zu ändern und die Branche zu sensibilisieren, dass Klimarisiken in den Krediten angemessen eingepreist sind. Klimastresstests könnten sich daher grundlegend von Kreditstresstests unterscheiden, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Kapital haben. Im Moment ist die Entscheidung noch offen.

Kommentar von Albert Ploegh, Senior Investment Analyst bei NN Investment Partners

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.