EZB: KEINE ZINSANHEBUNG IN ABSEHBARER ZEIT

Das Protokoll der jüngsten Sitzung der Federal Reserve (Fed) belastet die Märkte am Donnerstag zunächst. Die amerikanische Notenbank will ihre Bilanz abschmelzen und muss dazu dem Markt weiter Liquidität entziehen. Aus den Minutes, wie das Sitzungsprotokoll auch genannt wird, ist zu entnehmen, dass die US-Notenbank die Zeit für eine Normalisierung der Fed-Bilanz gekommen sieht, was im Klartext eine weitere Straffung der Geldpolitik und damit tendenziell steigende Zinsen bedeutet. Der Abbau der Bilanz soll nach dem Willen der meisten Ratsmitglieder aber passiv erfolgen. Die angehäuften Wertpapiere sollen also nicht verkauft, sondern nach Ablauf der Laufzeiten einfach nicht mehr ersetzt werden. Am frühen Nachmittag erholte sich das deutsche Börsenbarometer und notierte wieder über 12.200 Punkte.Im Gegensatz zur amerikanischen Notenbank denkt die Europäische Zentralbank (EZB) nicht daran, ihre Zügel zu straffen. EZB-Präsident Mario Draghi sieht noch keinen Anlass für ein Ende der ultralockeren Geldpolitik der Notenbank. Obwohl die wirtschaftliche Erholung zunehmend auch auf eigenen Beinen stehe, sei es „zu früh, Erfolg auszurufen“, sagte Draghi am Donnerstag bei der ECB-Watchers-Konferenz.