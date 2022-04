EZB-Geldpolitik - Frank Schäffler im Interview mit dem Deutschlandfunk

Die Segel sind gesetzt: Bereits Anfang nächsten Jahres will die Europäische Kommission einen Gesetzesentwurf zur Einführung des digitalen Euros vorlegen. Darauffolgend soll ein Prototyp des digitalen Euros vorgestellt werden, der 2025 auf den Markt kommen könnte. Bei all der Ambition hat die EZB jedoch nie den Nutzen eines digitalen Euros, wie er aktuell kursiert, klar machen können. Diesen Mehrgewinn für die Eurozone könnte ein privat emittierter Euro-Stablecoin, besonders im aufkeimenden Decentralized Finance, bieten. Dieser Stablecoin muss jetzt kommen – und nicht erst frühestens in drei Jahren.Lesen Sie den aktuellen Gastbeitrag von Frank Schäffler in der FAZ unter https://bit.ly/3JBzNS5