Nach EZB Gelddusche: Anleger bleiben zuversichtlich

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenBazooka, Geldpolitische Schöpfkelle, Feuerwerk, Mario lässt schon mal die Helikoptergeldrotoren anlaufen. Mario Draghi und die EZB haben die hohen Erwartungen des Marktes erfüllt, der Dax klettert über 12.400 Punkte und das auch am Freitag. Es lockt Gewinntag Nummer achtZuversicht nicht nur im Dax – auch an den europäischen Börsen. Der EuroStoxx 50 gewann 0,40 Prozent. In Paris liegt der Cac-40-ein halbes Prozent im Plus. Der FTSE 100 aber gab ein Viertel Prozent nach.Die Stimmung am Aktienmarkt ist „exzellent" jubeln Analysten – mahnen aber zugleich zur Vorsicht: Alles Positive ist in den Kursen jetzt bereits eingepreist, was den Markt anfällig für Rückschläge macht. Nicht nur am Freitag, dem 13.Auch im Autosektor ging die Erholung weiter. Auch das liegt an positiven Tendenzen im Handelsstreit zwischen den USA und China, die vielen konjunkturabhängigen Branchen zugutekommen.Der Pharmakonzern Roche vermeldete derweil weitere positive Daten aus seiner Forschungspipeline. Zudem hatte die Bank of America die Aktien zum Kauf empfohlen. In Zürich gewannen die Papiere knapp 1 Prozent.Der Softwareanbieter RIB Software hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Der Umsatz soll fünf Prozent höher liegen, das Ergebnis etwa drei Prozent. Die Aktie haussiert fünf Prozent.Für den Dax geht eine gute Woche zu Ende mit einem Plus von etwa 250 Punkten, etwa zwei Prozent.Das Bankhaus Metzler senkt den Daumen für die Aktie der Deutschen Bank und empfiehlt zu verkaufen, Kursziel 6,20 Euro. Zwar ist die Bank mit der geplanten Restrukturierung auf dem richtigen Weg, allerdings ist der Zeitpunkt unglücklich gewählt: Die äußeren Umstände verschlechtern sich. Allerdings zahlt die Bank 15 Millionen Dollar und beendet einen Rechtsstreit, es geht um die Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Das bewerten Anleger wichtiger und lassen den Kurs steigen.Der Flughafen Frankfurt wächst weiter. Im August nutzten gut 6,9 Millionen Passagiere das Drehkreuz, ein Plus von 1,7 Prozent. Die Zahl der Starts und Landungen bleibt stabil.Rückläufig ist das Frachtgeschäft wegen der sinkenden Nachfrage im Welthandel.Der Kurszettel könnte Ende des Jahres länger werden. Der Softwareentwickler Congatec plant den Börsengang. Es sollen Aktien im Wert von etwa 100 Millionen Euro ausgegeben werden. Mit dem Geld will Congatec wachsen und Zukaufen.In Stockholm hegt der Finanzinvestor EQT an die Börse. Aktien können bis 23. September gezeichnet werden. Der Preis liegt zwischen 62 und 68 SWK. Börsengang ist geplant für den 24. September.