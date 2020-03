EZB-Bazooka noch ohne Wirkung?

Nach der erneuten Zinssenkung der US-Notenbank am Sonntag zieht auch die EZB – nur rund eine Woche nach ihrer letzten Sitzung – nach und kündigt neue Anleihenkäufe an. So wollen die Währungshüter bis Ende 2020 Anleihen im Wert von 750 Milliarden Euro kaufen, um Wirtschaft und Staaten zu stützen. Christine Lagardes Äußerung "Es gibt keine Grenzen für unser Engagement für den Euro" gilt manchen schon als das zweite „whatever it takes“ von Mario Draghi aus dem Jahre 2012. Nur: Wirklich Optimismus löst das heute an den Aktienmärkten nicht aus. Nach anfänglichen Gewinnen dreht der DAX wieder ins Minus und notiert bei rund 8.360 Punkten etwa 0,9 Prozent tiefer.Auch am Donnerstag stehen die Autowerte weiterhin im Fokus der Stuttgarter Anleger – meistgehandelte Aktie ist Daimler. Bis zum Mittag verliert die Aktie des Stuttgarter Autobauers weitere 5 Prozent und notiert damit bei 21,50 Euro. Erst gestern hatte Goldman Sachs das Kursziel bei Daimler von 38 auf 32 Euro gesenkt. Zudem stuft Goldman Sachs Daimler weiterhin unter „Sell“ ein. Einziger Wermutstropfen laut Analysten: im Gegensatz zur Finanzkrise seien die Autobauer angesichts der vom Coronavirus-Ausbruch ausgelösten Lieferketten- und Nachfrage-Unterbrechungen inzwischen besser aufgestellt.War BioNTech in dieser Woche bisher einer der großen Gewinner und eine der meistgehandelten Aktien in Stuttgart, bricht der Kurs am Donnerstag rund 20 Prozent ein – damit fällt BioNTech auf knapp über 70 Euro. Nachdem sich der Kurs in den letzten Tagen mehr als verdreifacht hatte, scheinen die ersten Anleger hier ihre Gewinne mitzunehmen.Ebenfalls rege gehandelt wird heute in Stuttgart die Aktie der Deutschen Post - damit folgen die Anleger zwei Top-Managern des Logistikkonzerns. Zu Wochenbeginn kaufte bereits Aufsichtsratschef Bomhard Aktien im Wert von 325.000 Euro, nun folgte auch CEO Appel und legte sich Aktien für über 200.000 Euro ins Depot. Bis zum Mittag klettert die Deutsche Post um 2,3 Prozent auf 19,70 Euro und zählt damit zu den großen Gewinnern im DAX.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.