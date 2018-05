EWU-Konjunktur: Schwächeres erstes Quartal kein Grund zur Besorgnis

Bonn (aktiencheck.de) - Mit Veröffentlichung der offiziellen BIP-Daten für Deutschland im ersten Quartal 2018 wurde bestätigt, was sich im Vorfeld auf Basis diverser harter und weicher Konjunkturindikatoren bereits angedeutet hatte: Die konjunkturelle Dynamik hierzulande hat sich zum Jahresauftakt deutlich abgekühlt, so die Analysten von Postbank Research.



Das BIP sei im ersten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt nur noch um 0,3% gegenüber dem Vorquartal gewachsen - zum Jahresende 2018 habe das Plus noch bei 0,6% gelegen. Die Entwicklung in den Monaten Januar bis März habe nach zwei Quartalen mit annähernder Stagnation von einer Wiederbelebung des privaten Verbrauchs profitiert, der um 0,4% zugelegt habe. Gleichzeitig sei aber der Staatskonsum um 0,5% zurückgegangen.



Deutlich positive Impulse seien erwartungsgemäß vonseiten der Bruttoanlageinvestitionen (+1,7%) gekommen, unter denen sowohl die Investitionen in Ausrüstungen (+1,2%), als auch die Bauinvestitionen (+2,1%) kräftig hätten zulegen können. Hingegen hätten Exporte (-1,0%) und Importe (-1,1%) nachgegeben. Der Außenhandel habe das Wachstum um 0,1 Prozentpunkte gedämpft. Ein vergleichbarer negativer Einfluss habe sich auch seitens der Lagerinvestitionen ergeben.



Für das BIP des Euroraums lägen zum heutigen Zeitpunkt noch keine Detaildaten vor. Aber auch hier habe sich das Wachstum im ersten Quartal vorläufigen Angaben zufolge klar von 0,7% auf 0,4% abgeschwächt. Bereits bekannte Detaildaten aus einzelnen EWU-Staaten würden dabei vermuten lassen, dass sich wie in Deutschland der Außenhandel auch hier als Belastung erwiesen habe.









Auch wenn sich das Wachstumstempo in Deutschland und im Euroraum zum Jahresauftakt abgeschwächt habe: Mit nunmehr 15 Zuwächsen im Vorquartalsvergleich in Folge befinde sich die deutsche Volkswirtschaft aktuell in der längsten Aufschwungphase seit dem Jahr 1991. Im Euroraum stünden nunmehr 20 Quartale mit positiven BIP-Wachstumsraten zu Buche - der bisherige Rekord seit Gründung der EWU 1999 sei damit eingestellt worden.Grund für ernsthafte Konjunktursorgen seien auch nach einem schwächeren ersten Quartal vor diesem Hintergrund sicherlich nicht angebracht. Dies gelte insbesondere, da es diverse Anzeichen gebe, dass die Dynamik im ersten Quartal durch verschiedene temporäre Effekte - Grippewelle, Streiks, Witterungsbedingungen - nach unten verzerrt worden sei. Hinsichtlich einer vor diesem Hintergrund eigentlich zu erwartenden, kräftigen Belebung des BIP-Wachstums im laufenden Quartal sind die Analysten von Postbank Research aber inzwischen etwas skeptischer.Für einen positiven Rückprall spreche grundsätzlich die Wiederbelebung der Aktivitäten in der Industrie im März, die eine solide Basis für das laufende Quartal verspreche - hierfür lägen harte Konjunkturdaten zum jetzigen Zeitpunkt naturgemäß noch nicht vor. Das Problem sei aber, dass sich das Sentiment - nicht nur in der Industrie - im April und Mai weiter eingetrübt habe. So würden sich beispielsweise die Einkaufsmanagerindices zwar weiter auf soliden Niveaus bewegen - die große Euphorie vom Jahreswechsel sei aber offenkundig verflogen.Der trotz des jüngsten Rückgangs stärkere Euro, Sorgen hinsichtlich Handelskrieg und Brexit sowie zunehmend wirksam werdende Kapazitätsgrenzen würden das Sentiment belasten und dagegen sprechen, dass die ausgesprochen hohe konjunkturelle Dynamik des Vorjahrs im weiteren Jahresverlauf noch einmal erreicht werde. Für das zweite Quartal rechnen die Analysten von Postbank Research hierzulande mit einem BIP-Wachstum in Höhe von 0,6%, bevor im weiteren Jahresverlauf eine Moderierung auf 0,5% erfolgen sollte. In der EWU dürfte im laufenden wie auch in den folgenden Quartalen in etwa ein Wachstum in Höhe von 0,5% zu Buche stehen.Eine verhaltenere Gangart bedeute aber keineswegs das Ende des Aufschwungs. Dieser stehe weiterhin auf der soliden Basis einer regen Investitionstätigkeit, was auch durch die Daten für das erste Quartal 2018 noch einmal untermauert werde. Ungeachtet dessen kommen die Analysten von Postbank Research aber angesichts der Entwicklungen nicht umhin, ihre BIP-Wachstumsprognosen für Deutschland und den Euroraum von jeweils 2,3% auf 2,0% beziehungsweise 2,1% im laufenden Jahr abzusenken. Als Wachstumstreiber dürfte sich dabei neben den Investitionen insbesondere der Außenhandel erweisen, dem sie in beiden Fällen einen stattlichen Beitrag in Höhe von 0,4 Prozentpunkten zum BIP-Wachstum zutrauen würden. Dieser profitiere in erster Linie von der anhaltend starken globalen Konjunktur und hier in besonderem Maße von den weltweit anziehenden Investitionen, die für eine hohe Nachfrage nach - häufig hierzulande hergestellten - Kapitalgütern sorgen würden. Demgegenüber dürfte die zwischenzeitlich erfolgte Euro-Aufwertung angesichts der relativ geringen Preissensitivität der Nachfrage nach derartigen Gütern eher eine untergeordnete Rolle spielen.Angesichts des hohen Beschäftigungsstands, steigender Löhne sowie weiterhin niedriger Zinsen und einer immer noch verhaltenen Inflation trauen die Analysten von Postbank Research dem privaten Verbrauch auch in den kommenden Quartalen solide Zuwächse zu. Die diesbezüglich von ihnen prognostizierte Abschwächung der Dynamik von 1,8% auf 1,3% hierzulande beziehungsweise von 1,7% auf 1,5% im Euroraum resultiere in erster Linie noch aus der schwachen zweiten Jahreshälfte des privaten Konsums im Vorjahr. Der Ausblick der Analysten von Postbank Research auf die konjunkturelle Dynamik in diesem Jahr ist damit trotz der Abwärtsrevision ihrer Prognosen weiterhin gut. Für das kommende Jahr würden sie nach wie vor mit einer weiteren Moderierung des BIP-Wachstums auf 1,8% hierzulande sowie auf 1,7% im Euroraum rechnen. Dies wären aber immer noch Zuwachsraten deutlich oberhalb des langfristigen Wachstumspotenzials.Die Preisdynamik in der Eurozone habe im bisherigen Jahresverlauf noch nicht überzeugen können. Im April sei die Inflationsrate von 1,3% auf 1,2%, die Kerninflationsrate sogar von 1,0% auf 0,7% gesunken - für Letztere immerhin das niedrigste Niveau seit März vergangenen Jahres. Die Abschwächung der Headline-Inflation sei zustande gekommen, obwohl sich die Vorjahresraten der Preise für Nahrungsmittel und Energie deutlich von 2,1% beziehungsweise 2,0% jeweils 2,5% erhöht hätten. Zugleich hätten aber Dienstleistungen lediglich 1,0% mehr als im April 2017 gekostet, nachdem das Plus im März noch bei 1,5% gelegen habe. Dies habe den Auftrieb der Kernverbraucherpreise gedämpft.Gleich eine ganze Reihe von Faktoren spreche dafür, dass sich die Inflationsrate im Euroraum in den kommenden Monaten wieder in Richtung des EZB-Ziels von unter, aber nahe bei 2% bewegen werde - wenngleich dieses auch weiterhin nicht erreicht werden dürfte. An erster Stelle sei hier natürlich der rapide gestiegene Ölpreis zu nennen. Auch wenn dieser, wovon die Analysten von Postbank Research ausgehen, in den kommenden Monaten nicht weiter anzieht, lag er zuletzt bereits um rund 50% über seinem Niveau im Vergleichszeitraum des Vorjahrs und dürfte so die Inflationsrate bereits kurzfristig in die Region von 1,7% steigen lassen.Aber auch der Kerninflation würden die Analysten in den kommenden Monaten einen Anstieg bis auf etwa 1,4% zutrauen. Hierfür spreche neben der bereits hohen Kapazitätsauslastung auch der - nicht nur in Deutschland zu beobachtende - Aufschwung am Arbeitsmarkt, der sukzessive über höhere Löhne das Preisniveau treiben dürfte. Hinzu komme die jüngste Schwäche des Euro, die, sollte sie noch eine Weile Bestand hätten, die Preise von Importen erhöhe. Mit ihrer Prognose einer durchschnittlichen Teuerung in diesem Jahr in Höhe von 1,6% fühlen sich die Analysten von Postbank Research daher weiterhin wohl und erwarten die Inflationsrate auch im kommenden Jahr auf diesem Niveau. (Perspektiven Juni 2018) (3005.2018/ac/a/d)