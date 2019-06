EU-Kommission empfiehlt Einleitung eines Defizit-Verfahrens gegen Italien

Die EU-Kommission hat angesichts der hohen Staatsverschuldung Italiens die Einleitung eines Defizitverfahrens empfohlen. Die Behörde teilte in dieser Woche mit, dass sie dies angesichts der sich verschlechternden Finanzlage für gerechtfertigt hält. Der Eröffnung des Defizitverfahrens müssen jetzt die EU-Finanzminister zustimmen. Italien würde dann eine milliardenschwere Geldbuße drohen. FDP-Finanzexperte Frank Schäffler begrüßt die Empfehlung der EU-Kommission: „Die rechte Lega will hart bleiben und lehnt einen Sparkurs weiterhin ab - trotz drohender Maßnahmen der EU und gebrochener Versprechen in Bezug auf Sparmaßnahmen und der Steigerung des Wirtschaftswachstums. Die Bundesregierung muss jetzt auf eine Beschleunigung des Defizitverfahrens drängen. Der einstimmige Beschluss des italienischen Parlaments Mini-Bots einzuführen, ist der Einstieg für den Ausstieg Italiens aus dem Euro“, so Schäffler.