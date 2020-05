EUR/ZAR: Starke Vorstellung!

Das Jahr 2020 war für das Währungspaar Euro (EUR) zum südafrikanischen Rand (ZAR) ein echter Erfolg. Dabei gelang es sogar aus dem Trend der letzten Jahre auszubrechen, dass nun eine Trendbeschleunigung nach sich ziehen könnte.

Der Blick seit dem Frühjahr 2017 zeigt einen breit angelegten Aufwärtstrend auf, der das Paar EUR/ZAR in den folgenden Jahren von 13,40 ZAR zunächst an die obere Trendkanalbegrenzung um 19,60 ZAR bis Ende März aufwärts gedrückt hatte. Die Kursdynamik seit Anfang dieses Jahres war jedoch erstaunlich groß und führte das Paar über den eigentlichen Trend auf ein Verlaufshoch von 20,9437 ZAR weiter rauf. Seit Anfang April konsolidiert das Paar nun in einer volatilen Seitwärtsbewegung aus und sammelt offenbar Kräfte für eine Fortsetzung der bisherigen Rallye. Ausbrüche aus den übergeordneten Trendkanälen haben nämlich eine besondere Eigenschaft inne, sie führen häufig zu einer Trendbeschleunigung.

Zunächst in neutraler Range

Solange sich das Paar auf der oberen Trendbegrenzung verlaufend um 19,70 ZAR (steigend) und den aktuellen Jahreshochs von 20,9437 ZAR aufhält, ist diese als neutral einzustufen. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs dürfte aber die Rallye wieder schnell in Gang kommen und weitere Zugewinne bis rechnerisch 21,5943 ZAR erlauben zu vollziehen. Für diesen Fall könnte man sich auf der long Seite beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF50SV positionieren. Sollte EUR/ZAR jedoch unerwartet wieder unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) verlaufend um 19,2807 ZAR abtauchen, müsste mit einer größeren Konsolidierungsbewegung zunächst in den Bereich von 18,50 ZAR, darunter auf glatt 18,00 ZAR gerechnet werden. Spätestens ab dem 200-Tage-Durchschnitt verlaufend um 17,4393 ZAR dürfte aber wieder eine sukzessive Stabilisierung einsetzen. An dem übergeordneten Aufwärtstrend bestehend seit dem Frühjahr 2017 würde das allerdings nichts ändern.

EUR/ZAR (Tageschart in Rand) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 20,7759 // 20,9437 // 21,2159 // 21,5943 Unterstützungen: 20,5000 // 20,0776 // 19,7382 // 19,5000

Fazit

Die letzten zwei Handelstage präsentierten sich überaus stark, allerdings muss für ein Folgekaufsignal erst das aktuelle Jahreshoch bei 20,9437 ZAR überwunden werden. Nun hierdurch ließe sich weiteres Aufwärtspotenzial bis rechnerisch 21,5943 ZAR ableiten und erfolgreich beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF50SV nachhandeln. Die mögliche Rendite-Chance beläuft sich aus dem Stand heraus auf bis zu 100 Prozent, der Schein dürfte entsprechend um 8,37 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht wegbleiben, diese kann unterhalb von 20,23 ZAR angesetzt werden. Das ergibt im vorgestellten Zertifikat einen möglichen Ausstiegskurs bei 1,78 Euro. Eine engmaschige Beobachtung der Märkte sollte aber auch in diesem Fall nicht ausbleiben!

Strategie für steigende Kurse WKN: DF50SV

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,05 - 4,20 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 19,6036 ZAR

Basiswert: EUR/ZAR KO-Schwelle: 19,6036 ZAR

akt. Kurs Basiswert: 20,6998 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,37 Euro Hebel: 16,92

Kurschance: + 99 Prozent Quelle: DZ Bank

