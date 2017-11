EUR/ZAR: Notierung zieht hoch

Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Südafrikanischen Rand (ZAR) festigte zuletzt seinen vorherigen Anstieg mit einer Seitwärtsphase zwischen 16,20 und 16,60 ZAR, zog aber in den letzten Tagen wieder deutlich an und erreichte neue Hochs um 16,90 ZAR. Hier muss für den Euro-Rand-Kurs aber noch nicht Schluss sein.

Der Wechselkurs von Euro in Südafrikanischen Rand befindet sich weiterhin im seit Ende März bestehenden Aufwärtstrend und erreichte zum Start in die neue Woche neue Höhen um 16,90 ZAR. So hoch standen die Notierungen zuletzt Ende Juni letzten Jahres. Die steigende Tendenz kann derzeit zwischen 16 und 17,40 ZAR beschrieben werden. Nach einer kurzen Phase der Festigung infolge eines steilen Anstiegs überwand der Wechselkurs die bisherigen Hochs um 16,60 ZAR. Unsere vor drei Wochen hierzu vorgestellte Idee, mit der WKN DGF7RV auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Südafrikanischen Rand zu setzen, erhöhte entsprechend ihren Gewinn. Der Open End Turbo Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 13,51 Euro und liegt mit 35 Prozent im Plus. Seit unserem letzten Update vor zwei Wochen erhöhte sich die Position um 19 Prozent. Wer seinen bisherigen Gewinn aber noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines steigenden Wechselkurses von Euro in Südafrikanischen Rand in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann hier durch ein weiteres Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses bereits einen Gewinn von mehr als 10 Prozent absichern.

EUR/ZAR (Tageschart in Südafrikanischen Rand) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 16,87 / 17,94 / 18,01 Unterstützungen: 16,59 / 16,21 / 15,65

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DGF7RV) können risikofreudige Anleger, die vom steigenden Wechselkurs von Euro in Südafrikanischen Rand ausgehen, überproportional mit einem Hebel von 7,4 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 12,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Text beschriebenen Unterstützung im Basiswert bei 16,50 ZAR platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs ein Stoppkurs von 11,08 Euro. Nach oben könnte sich ein angepasstes Ziel um 18 ZAR ergeben. Das restliche Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 2,4 zu 1.