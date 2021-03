EUR/ZAR: Hohe Hürden voraus

Das Währungspaar Euro (EUR) zum südafrikanischen Rand (ZAR) befindet sich derzeit an einem kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Sommer letzten Jahres und kämpft um einen Ausbruch darüber. Allerdings ist das Paar von beiden Seiten total eingekeilt, sodass noch keine eindeutige Signallage vorliegt.

Tendenziell aber werden den bullischen Marktteilnehmern nach einem Verlaufstief in diesem Jahr bei 17,4939 ZAR gute Chancen auf einen Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend eingeräumt, hierzu müssten jedoch die nächstgrößeren Hürden auf der Oberseite nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs überwunden werden. Zu diesen zählen zum einen der EMA 200 und ein Horizontalwiderstand um 18,5430 ZAR. Dadurch könnte die volatile Kursbewegung seit November letzten Jahres endlich ein Ende finden und das Paar in eine klare Richtung vorantreiben. Auf jeden Fall sollte eine engmaschige Beobachtung von EUR/ZAR demnächst nicht ausbleiben.

Bulle vs. Bär

Solange EUR/ZAR zwischen 18,12 und grob 18,54 ZAR eingekeilt ist, bleibt der Signallage dürftig. Erst bei einem nachhaltigen Sprung über den Horizontalwiderstand von 15,5430 ZAR dürften Gewinne zunächst an die Jahreshochs bei 19,0143 ZAR anstehen. Mittelfristig wäre ein Ziel um 19,6929 ZAR für das Paar zu nennen. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise das Mini Future Long Zertifikat WKN VQ2Y3R zum Einsatz kommen. Auf der Unterseite bildet der Bereich um glatt 18,00 ZAR eine vergleichsweise starke Unterstützung, erst darunter dürften sich Anschlussverkäufe in Richtung der Jahrestiefs bei 17,6391 ZAR bemerkbar machen. Gelingt an dieser Stelle keine Stabilisierung, müssen größere Abschläge einkalkuliert werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 18,4986 // 18,5430 // 18,7786 // 19,0143 Unterstützungen: 18,1854 // 18,1216 // 18,0000 // 17,8537

Fazit

Eindeutige Kaufsignale mit Zielen um 19,0143 sowie 19,6929 ZAR treten beim Währungspaar EUR/ZAR erst oberhalb von 18,5430 ZAR auf. Als Anlageinstrument kann hierzu das Mini Future Long Zertifikat WKN VQ2Y3R verwendet werden und hält eine Gesamtrendite von 50 Prozent bei vollständiger Umsetzung der Idee bereit. Rechnerisch dürfte der Schein am Ende bei 17,36 Euronotieren. Eine offensive Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 18,20 ZAR vorläufig aber nicht überschreiten, wodurch sich ein potenzieller Stopp von 9,25 Euro und weniger im vorgestellten Mini Future ergibt.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ2Y3R

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,11 - 11,17 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 16,3787 ZAR

Basiswert: EUR/ZAR KO-Schwelle: 16,5133 ZAR

akt. Kurs Basiswert: 18,3968 ZAR Laufzeit: Open end

Kursziel: 17,36 Euro Hebel: 9,0

Kurschance: + 50 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.