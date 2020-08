EUR/ZAR: Euro wertet weltweit auf

Nach einer mehrere Wochen andauernden Konsolidierungsphase des Euro kam es zu Beginn dieser Woche wieder zu einer deutlichen Aufwertung der Gemeinschaftswährung, und das nicht nur zu den Randwährungen. Am Beispiel von EUR/ZAR bahnt sich sogar ein frisches Jahreshoch an.

Der Euro (EUR) schießt in dieser Woche erneut massiv nach oben, gegenüber dem südafrikanischen Rand (ZAR) und einigen anderen Währungen ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Bislang stellte das Niveau um 20,9437 ZAR eine Barriere für den Euro dar, diese wurde jeweils Anfang April und Anfang August getestet. Nach einem kurzfristigen Rücksetzer zurück auf 20,50 ZAR nimmt der Euro allerdings wieder Anlauf auf die beiden Hochs und könnte sie mit etwas Glück schon bald überwinden. Nach technischem Zählalgorithmus steht sogar eine längere Anstiegsphase des Euro bevor, nicht zuletzt wegen der stark eingeschränkten wirtschaftlichen Aktivität des südafrikanischen Landes. Von den Lockerungen, wie sie in Europa bereits herrschen, ist das Land noch weit entfernt und belastet entsprechend die Wirtschaft. Das könnte sich noch als günstiger Einstiegspunkt für ein fortgesetztes Long-Investment erweisen.

Rallyebeschleunigung im Big Picture

Ungeachtet des regulären Aufwärtstrends bestehen seit Anfang 2017 kam es zu Beginn dieses Jahres während der Corona-Krise zu einer massiven Aufwertung des Euro. Nach einer kurzzeitigen Konsolidierung im Sommer dieses Jahres bahnt sich nun sogar eine Rallyebeschleunigung des Euro in den Bereich von zunächst 22,00 ZAR an. Rein rechnerisch könnte die Gemeinschaftswährung sogar über das Niveau von 24,00 ZAR hinausschießen. Das gibt zumindest die wellentechnische Berechnung des Währungspaars her. Um sich erfolgreich an einem Long-Investment zu engagieren, kann beispielsweise auch das Mini Future Long Zertifikat WKN VP6UDR zurückgegriffen werden. Ein Einstieg sollte jedoch erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 21,00 ZAR erfolgen. Sollte sich wider Erwarten ein Doppelhoch ausbilden und das Paar unter 20,50 ZAR nachhaltig zurücksetzen, käme ein Test des vorausgegangenen Abwärtstrends sowie der Kursmarke von 20,00 ZAR ins Spiel. An diese Stelle eilt aber auch schon der 50-Tage-Durchschnitt als weitere Unterstützung hierbei.

EUR/ZAR (Tageschart in ZAR) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 20,8131 // 20,9437 // 21,1188 // 21,2806 Unterstützungen: 20,5000 // 20,2232 // 20,0000 // 19,9433

Fazit

Nach technischem Zählalgorithmus könnte sich das Währungspaar EUR/ZAR nun in der fünften und finalen Aufwärtsbewegung seit den Tiefständen aus Anfang Juni befinden. Kursgewinne bis in den Bereich von 22,00 ZAR erscheinen dabei realistisch, um überdurchschnittlich von einem Lauf des Euro zu profitieren, kann hierzu beispielsweise auf das vorgestellte Mini Future Long auf EUR/ZAR mit der WKN VP6UDR gesetzt werden. Die mögliche Rendite-Chance aus dem Stand heraus beläuft sich dabei auf bis zu 125 Prozent. Der scheint dürfte am Ende entsprechend um 8,41 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht vernachlässigt werden, ist aber noch unter der Unterstützung von 20,50 ZAR zu halten. Daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs von 0,94 Euro im vorgestellten Schein.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP6UDR

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,59 - 3,63 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 20,0278 ZAR

Basiswert: EUR/ZAR KO-Schwelle: 20,1629 ZAR

akt. Kurs Basiswert: 20,7641 ZAR Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,41 Euro Hebel: 27,9

Kurschance: + 125 Prozent Quelle: Vontobel

