Charttechnischer Abwärtskanal wurde 01/2018 verlassen

wurde 01/2018 Mittelfristige Bandbreite 1,251 bis 1,221 (USD)

an derwird sich kurz- bis mittelfristig nichts tun. Dasläuft bis September. Die nächste Zinserhöhung sollte man daher frühestensins Auge fassen. Wenn nicht sogar erst frühestensDafür sprechen auch die aktuellenin der EU.Was bedeutet all das nun? Der Fokus ist auf das sich aktuellgerichtet. Dabei kommt der Widerstandsmarke beiUSD weiterhin eine gewichtige Rolle zu. Ein Überschreiten wird aber kurzfristig immer unwahrscheinlicher.Wie(vgl. D&R-Analysen) bleibt es vorerst bei derzwischenundEine Euro-Rally wird das - zumindest kurzfristig - nicht. Die Kaufkraftparität bei knappUS-Dollar ist nur optisch nah,Die aktuellezeugt von einer. Erst nach Ausbruch kann eine mittelfristiger Prognose abgegeben werden. Bis dahin „Füße still halten“ und abwarten. Sicherungslevels beibehalten. Nordkorea, Brexit, StrafzölleJ Alles kannwerden.zeugen sowohlals auch dieebenfalls von einerBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: