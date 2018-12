EUR/USD (spezial): Nicht Fisch, nicht Fleisch.. [...]

1,15 USD bleiben das „Zünglein an der Waage“

USD bleiben das „Zünglein an der Waage“ Abwärtsmodus & Keilformation bis auf weiteres intakt

und die Krise in der Ukraine sorgen aktuell für sehr. Nun kommt erschwerend noch Konfliktpotential imdazu. Dieser will eine eigene Armee aufbauen.Das benachbartewill dagegen vorgehen. Vor allem die Einführung von Hundert-Prozent-Zöllen auf Waren ist für Serbien ein Indiz für die Diskriminierung. Diese soll die im Kosovo lebende serbische Minderheit treffen.Angesichts der ebenfalls unsicheren Situation inist der Euro weiterhin als „defensiv“ einzustufen. Der kurz- bis mittelfristige Fokus gilt denUSD. Nach dem Bruch der 1,21 USD wurden diese zur nächsten strategischen Marke.Erschwerend kommt hinzu, dass genau auf diesem Niveau die Nackenlinie einer ausgebildeten „“–Formation (SKS) verläuft. Die Trendfolger (u.a.) zeugen ebenfalls von einerdes Euro zum US-Dollar.Kurzfristig wirft dieebenso eine neutrale Situation aus. Der Widerstand beiUSD ist bis Jahresende die Richtungsmarke. Einbis dahin allerdingsDerzwischen denundwird zumindest bis 2019 bestehen bleiben. Auch wenn die US-Fed jüngst in persona Jerome Powell einewie zuletzt in Aussicht gestellt hat.Damit bleibt auch die aktuelle Lage bei EUR/USD weiter wie gehabt. „“.-)kommen, gehen und kommen ungefragt wieder. Derbleibt bestehen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/