1,15 USD waren das sprichwörtliche „Zünglein an der Waage“

Abwärtsprognosen eingetroffen





Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

der Euro kämpfte zuletzt. Aber derbleibt nachhaltig intakt. Die Widerstandsbarriere bei 1,13 – 1,15 USD scheint zementiert zu bleiben.In dieser Region liefen zuletzt alle wichtigenzusammen. Gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder, Kreuzwiderstand, etc...Die 1,15 USD bleiben damit das schon seit Längerem thematisierte „“. Hier entscheidet sich die weitere Richtung des Währungspaares EUR/USD.Es hat aber immer mehr den Anschein, dass dem Euro bereits beim Streben genUSD die Luft ausgeht. Diestützt diese These ebenfalls.Zudem hat sich jüngst eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Formation („“) gebildet. Deren Nackenlinie verläuft bei rundUSD und fungiert als kurzfristige Hürde.Fundamental bleibt die Gesamtlage ebenfalls ernüchternd. Die wirtschaftlichen Aussichten wurden wiederholt revidiert. Derzwischen Euro und US-Dollar bleibt auch bis auf weiteres bestehen. Trotz beziehungsweise wegen des Zinsstopps in den USA.Der Trend läuft weiter gegen die europäische Gemeinschaftswährung. Technisch sind somit kurzfristig sogar Niveaus um diemöglich. Sollte sich der Abwärtsdruck verschärfen sogar Niveaus um dieUS-Dollar. Aufgrund der immer nochergibt sich dieses charttechnische Kursziel.Seit Monaten hatten wir an dieser Stelle vor Kursrückgängen gewarnt. Die aktuellen 1,119 USD entsprechen ebenfalls einemder jüngeren Vergangenheit ().