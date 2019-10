EUR/USD (spezial): D&R-Kursziel fast punktgenau erreicht (!)

1,15 USD waren das sprichwörtliche „ Zünglein an der Waage “

“ D&R-Kursziel (1,083) wurde heute fast punktgenau erreicht

derkämpfte zuletzt verbissen. Aber derbleibt nachhaltig intakt. Die Widerstandsbarriere bei 1,13 – 1,15 USD scheint zementiert zu bleiben.In dieser Region liefen zuletzt alle wichtigen chart- und markttechnischen Marken zusammen. Gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder, Kreuzwiderstand, etc...Die 1,15 USD bleiben damit das schon seit Längerem thematisierte „“. Hier entscheidet sich die weitere Richtung des Währungspaares EUR/USD.Es hat aber immer mehr den Anschein, dass dem Euro bereits beim Streben genUSD die Luft ausgeht. Diestützt diese These ebenfalls.Zudem hat sich jüngst eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Formation („“) gebildet. Derenverläuft bei rund 1,12 USD und fungiert als kurzfristige Hürde.bleibt die Gesamtlage ebenfalls ernüchternd. Die wirtschaftlichen Aussichten in Europa wurden wiederholt revidiert. Derzwischen Euro und US-Dollar bleibt auch bis auf weiteres bestehen.Der kurz- bis mittelfristige Trend läuft weiter gegen die europäische Gemeinschaftswährung. Das technische D&R-Kursziel lautete schon seit LängeremUSD.Sollte sich der Abwärtsdruck verschärfen sind sogar Niveaus um dieUS-Dollar möglich. Aufgrund der immer noch übergeordneten SKS-Formation ergibt sich dieses charttechnische Kursziel.Seit Monaten hatten wir an dieser Stelle vor Kursrückgängen gewarnt. Fallen die 1,083, verläuft das nächste Kursziel bei 1,050.Die jüngstenaus derblasen zudem in dieses Horn.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/