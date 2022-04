EUR/USD: Das reicht leider nicht!

Am Donnerstag profitierte der Euro (EUR) gegenüber dem US-Dollar (USD) von der Hoffnung auf eine schnellere Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB), am Ende des Tages schloss das Paar allerdings nahe seines Eröffnungskurses.

Zuletzt hatte sich auch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos einer zunehmenden Zahl an EZB-Mitgliedern angeschlossen, die Zinsen angesichts der galoppierenden Inflation früher anzuheben. Nach Veröffentlichung der Verbraucherpreise aus März lag die Teuerungsrate im Jahresvergleich bei 7,4 Prozent. Im Februar hatte die Inflation zwar nur bei 5,9 Prozent gelegen, die Tendenz ist aber klar erkennbar und der Druck auf die Zentralbank steigt.

Lange konnte das temporär hohe Niveau beim paar EUR/USD aber nicht gehalten werden, am Ende beendete das Paar seinen Handel nahe seines Eröffnungskurses. Solange die Unsicherheit bei Investoren weiter besteht, kann kein nachhaltiger und vor allem tragfähiger Boden auf aktuellem Niveau abgeleitet werden.

Unsicherheiten bleiben

Kurzfristige Ausreißer auf der Oberseite könnten in der laufenden Seitwärtsphase an 1,0936 US-Dollar heranreichen, darüber sogar in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 1,1018 US-Dollar. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends würde sich dagegen unterhalb von 1,08 US-Dollar abzeichnen, Abschläge zurück auf ein Niveau um 1,0724 und darunter 1,0612 US-Dollar wären dann auf Sicht der nächsten Wochen möglich. Entsprechend würde sich ein derartiger Fall für ein fortgesetztes Short-Engagement anbieten.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0936 // 1,0969 // 1,1018 // 1,1121 US-Dollar Unterstützungen: 1,0814 // 1,0757 // 1,0724 // 1,0612 US-Dollar

Fazit

Greifbare Handelssignale treten erst nach Beendigung der laufenden Seitwärtsphase auf, hierzu könnte durch das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VX9E2X an einem weiteren Rückfall des Paares auf 1,0724 und darunter 1,0612 US-Dollar profitiert werden. Einstiegsvoraussetzung wäre allerdings ein nachhaltiger Bruch der Marke von 1,08 US-Dollar. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 65 Prozent, Ziel des Scheins läge bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee bei 4,20 Euro. Achtung, durch einen Stimmungswandel der EZB-Mitglieder könnte auf Anleger ein Fehlsignal zukommen.

Strategie für fallende Kurse WKN: VX9E2X

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,47 - 2,48 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,1109 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1109 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,0843 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,20 Euro Hebel: 40,2

Kurschance: + 65 Prozent Quelle: Vontobel

