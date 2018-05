EUR/USD im freien Fall

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die politischen Turbulenzen in Italien waren auch gestern das beherrschende Thema und lösten vor allen Dingen bei den italienischen Staatsanleihen dramatische Bewegungen aus, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".



Die Renditen für zweijährige italienische Staatsanleihen seien zeitweise auf über 2,7 Prozent gestiegen, während diejenige deutscher Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit vorübergehend bis auf -0,85 Prozent gestürzt sei.









Mit anderen Worten: Die grassierende Risikoaversion habe für eine Kapitalbewegung hin zu stabileren Staatsanleihen gesorgt. Dies sei natürlich nicht ohne Wirkung auf den Euro geblieben, der deswegen erneut unter die Räder gekommen und knapp unter 1,1510 (gestern avisiertes erstes größeres Nachfrageniveau) gestürzt sei. Naturgemäß verbunden mit gleichzeitigen Bewegungen zugunsten der in Krisenzeiten gesuchten Währungen Schweizer Franken und Yen.Kein Wunder, dass sich Italiens Notenbankchef Ignacio Visco gestern mit einer dramatisch wirkenden Rede zu Wort gemeldet habe: Das Land sei, so habe er gesagt, "nur wenige kleine Schritte von der schwerwiegenden Gefahr entfernt, Vertrauen zu verspielen". Seitens der EZB habe sich der scheidende Vizepräsident Vitor Constancio geäußert, jede Intervention (der EZB im Notfall) müsse "der Erfüllung unseres Mandats dienen" und "bestimmten Bedingungen folgen" - Italien kenne die Regeln, so Constancio. Unterdessen gelte es unter Händlern als ausgemacht, dass die neue Übergangsregierung unter der Leitung von Carlo Cottarelli ein Misstrauensvotum im Parlament wohl nicht überstehen würde und somit der Weg für Neuwahlen im Herbst frei wäre. Die Angst: Ein europakritisches Bündnis hätte gute Siegchancen und könnte gegenüber den Wahlen im März sogar zulegen.Nun gebe es durchaus auch besonnene Kommentare. So hätten weder die Fünf-Sterne-Bewegung noch die Lega Nord explizit mit der Drohung eines Austritts aus der Eurozone Wahlkampf betrieben, laute eines der Argumente. Aus gutem Grund. Denn Hauptleidtragende einer etwa damit einhergehenden Restrukturierung von Schulden wären vor allem zahlreiche private Haushalte Italiens. Was nun die Entwicklung des Euro (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) angehe, sei dieser nicht erst mit der Krise Italiens ins Trudeln geraten. Allerdings habe sich die Geschwindigkeit des kurzfristigen Abwärtstrends gestern noch einmal erhöht - er verlaufe nun zwischen 1,1835 und 1,1445. (30.05.2018/ac/a/m)