EUR/USD: Mit fallender Tendenz

Der Wechselkurs von Euro in US-Dollar erreichte Anfang August ein Hoch um 1,19 US-Dollar, tendiert aber seitdem nach unten. Sollten die Notierungen mit dem Aufwärtstrend brechen, könnten hier weitere Abgaben bevorstehen. Jedoch bleibt die Lage aufgrund bestehender Risiken ungewiss.

Der Anstieg im Wechselkurs von Euro in US-Dollar begann im April und erreichte Anfang August ein Hoch um 1,19 US-Dollar, zugleich der höchste Stand des Währungspaars seit Januar 2015. Zwar befinden sich die Notierungen noch im Aufwärtstrendkanal, der aktuell zwischen 1,16 und 1,20 US-Dollar beschrieben werden kann, doch tendieren sie in der Trendbewegung mittlerweile zur Unterseite. Diese absteigende Tendenz lässt sich derzeit mit einer seit dem Hoch fallenden Gerade um aktuell 1,18 US-Dollar beschreiben und steht über den Notierungen als ein erster Widerstand im Raum. Sollte die fallende Tendenz zum Ausbruch nach unten aus dem Aufwärtstrend führen, könnten sich weitere Abgaben für den Wechselkurs von Euro in US-Dollar einstellen, die bis in den Zielbereich am übergeschossenen Hoch von Anfang Dezember letzten Jahres um 1,13 US-Dollar reichen könnten. Jedoch könnten weiterhin die politischen und geopolitischen Risiken den Markt beeinflussen. Hierzu gehören vor allem der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA sowie die unberechenbare Lage um US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington. Von den Notenbanken könnten in dieser Woche nur wenige Impulse kommen, da sowohl die Federal Reserve als auch die EZB ihre Protokolle der letzten Sitzungen bereits in der vergangenen Woche vorgelegt hatten.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DGY20P) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar ausgehen, mit einem Hebel von 33,4 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 3,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 1,181 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 2,37 Euro. Ein Ziel nach unten könnte sich dabei um 1,13 US-Dollar befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 6,5 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen WKN: DGY20P Akt. Kurs: 2,96 – 2,97 Euro Basispreis: 1,2085 US-Dollar

KO-Schwelle: 1,2085 US-Dollar

Laufzeit: Open End Typ: Open End Turbo Short

Emittent: DZ Bank Basiswert EUR/USD Kursziel: 6,85 Euro Kurschance: 130 Prozent Order über Börse Stuttgart

