EUR/USD: Ein düsteres Bild!

Der Euro eröffnete die Handelsaktivitäten am Montag der letzten Woche im Bereich von 1,1149. Nach einem zaghaften Impuls in Richtung 1,1163 ging es in den Folgetagen für unsere Gemeinschaftswährung nur noch schnurstracks abwärts. In der Spitze erreichte der EUR gar das Tief bei 1,0962.

Charttechnik:

Durch die jüngste Abwärtsdynamik wurde der vorherrschende Trend auf der Tagesebene bestätigt und darüber hinaus weiter ausgedehnt. Mit welcher Entwicklung sollten die Marktteilnehmer zu Beginn der neuen Handelswoche rechnen? Ich favorisiere eine Konsolidierungsbewegung. Sollte diese eingeleitet werden, befindet sich ein klarer Anlaufpunkt bei 1,1163.

Trading-Idee:

Dieser könnte in der mittelfristigen Ausrichtung zum Einstieg genutzt werden. Das Idealszenario wäre eine eindeutige Short-Umkehrkerze in dieser Range. Oberhalb von diesem Level ist ein weiterer Anstieg an die 1,1249 einzuplanen. Auch in dieser Zone hat eine Short-Umkehrkerze eine nicht zu unterschätzende Aussagekraft und darf als Entry-Signal ernst genommen werden.

