EUR/USD aktuell: Trendwechsel - nicht nur bei der Nationalmannschaft?

Die charttechnische Lage könnte sich verändern. Was ist geschehen und was bringt die Zukunft für den Euro?

Im Zuge des sich abzeichnenden Handelskrieges stellt sich die Frage, ob der US-Dollar als Krisenwährung noch taugt, insbesondere da Donald Trump den Aggressor mimt. Dies werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, vorerst konzentrieren wir uns auf die aktuelle Chartlage.

Hier ist eine Verbesserung aus Sicht des Euro klar zu erkennen – ähnlich wie bei unserer Nationalmannschaft im WM-Turnier. Auch die europäische Gemeinschaftswährung stand mit einer Kontaktaufnahme der 1,15er-Marke knapp vor dem Abgrund, konnte sich aber auch berappeln.



EUR/USD im aktuellen Tageschart – CFX Trader



EUR/USD: Der Euro könnte bei 1,15 einen Doppel-Boden ausgebildet haben.





Nun ist sogar ein starkes charttechnisches Kaufsignal möglich, ein Doppel-Tief. Mit dem Anlaufen der 1,15er-Marke kamen wieder Käufer in den Markt, genau wie schon Ende Mai. Geht es nun über die 1,17er-Marke ist die charttechnische Bullenformation bestätigt.Ich hatte Ihnen mein Kursziel hier mehrmals genannt. Die 1,15er-Marke wurde zwar marginal verfehlt, doch der Gewinn-Ausstieg erfolgte dennoch – der zweite grüne Kreis.Ausstiege sollten nie exakt am Kursziel festgemacht werden, sondern ein paar Punkte/Pips davon entfernt. Denn, wie in diesem Fall auch, nicht selten werden diese knapp verfehlt.• Widerstände: 1,17, 1,18, 1,1840, 1,19/1,1910• Unterstützungen: 1,1640, 1,16 ,1,1540, 1,15, 1,14Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen TagIhrTill KleinleinTrader, Coach und Börsenversteher

