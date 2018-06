EUR/USD aktuell: Short-Position noch am Start

Donald Trump sorgt für einen Eklat beim G7-Treffen und beherrscht damit die internationalen Nachrichten. Gut, dies war sicher wahrscheinlicher als die miesen Vorstellungen der Nationalmannschaft vor der Fußball-Weltmeisterschaft, doch wirkt es ebenso nach.

Der Euro zeigt sich davon aber unbeeindruckt, kann sich nach seiner Verschnaufpause, nach dem jüngsten Kursanstieg, weiter nicht entscheiden, wohin die Reise gehen soll. Klar ist: Übergeordnet befinden wir uns natürlich noch immer im Short-Modus und entsprechend stellt eine Rückkehr in diesen Modus die wahrscheinlichere Variante dar. Erst die Rückeroberung der 1,20er-Marke in Verbindung mit einem Überwinden der 200-Tage-Linie (lila Linie) würde daran etwas ändern.



EUR/USD im aktuellen Tageschart – CFX Trader



EUR/USD: Der Euro kämpft aktuell mit der 1,18er-Marke.



Meine Restposition des Short-Einstiegs Mitte Mai ist weiter am Start. Nach der Teilgewinnmitnahme (roter Kreis) wurde der Stopp für die Restposition leicht in die Gewinnzone nachgezogen. Viel fehlte nicht und der Stopp hätte gegriffen, denn der Euro hat dem Widerstand bei 1,1840 kürzlich schon einen Besuch abgestattet.

Aktuell kämpft die europäische Gemeinschaftswährung mit der 1,18er-Marke. Geht der Kampf verloren, so weitet sich mein (Buch-)Gewinn in diesem Trade weiter aus.



• Tagestendenz EUR/USD: seitwärts

• Widerstände: 1,18, 1,1840, 1,19/1,1910, 1,20, 1,2060

• Unterstützungen: 1,17, 1,1640, 1,16, 1,1550, 1,15





Wirtschaftsdaten heute: Nachrichtenarmer WochenauftaktAchten Sie heute auf folgende Datenveröffentlichungen – insbesondere auf die fett markierten:10:30 UK: Handelsbilanz April | Industrieproduktion April13:00 Deutsche Lufthansa Verkehrszahlen Mai15:45 EU: EZB, wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS19:00 DE: Bundeskanzlerin Merkel, PK mit den Vorsitzenden internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen, BerlinAngaben ohne Gewähr!Soviel zur heutigen Vorbereitung. Jetzt gilt es die Eröffnung mit Spannung abzuwarten. Allen Lesern wünsche ich viel Erfolg.