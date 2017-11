EUR/USD aktuell: Das Schwitzbad und der Euro

Klar, der Euro hat zuletzt die Kurve gekriegt. Dadurch wurde mein, in die Gewinnzone nachgezogener Stopp, kassiert. Es bleibt ein Gewinn, also bleibe ich ganz entspannt. Apropos Entspannung: Am Samstag ist Sauna-Tag. Dabei kann ich nicht nur relaxen, sondern mir auch ungestört Gedanken machen. Auch in puncto Trading. Nachdem ich aktuell keine mittelfristig orientierte Trading-Position beim Währungspaar EUR/USD mehr habe, kreisten meine Gedanken beim Schwitzbad ausnahmsweise auch um die europäische Gemeinschaftswährung.

1:0 für den US-Dollar

Natürlich befasste ich mich schwitzenderweise erst einmal mit der Fundamentalanalyse. Kurz und knapp mein Fazit nach drei Saunagängen: Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar, trotz aller Trump-Eskapaden, einen großen Nachteil. Während in den USA Zinsen auf Einlagen gezahlt werden, vernichtet die Inflation das hart ersparte Geld der Europäer. Dieser Zinsvorteil macht den US-Dollar einfach attraktiver und bremst den Euro grundsätzlich hinsichtlich seiner Kursfantasie ein. Aber auch die Spekulationen um die Situation der italienischen Banken engen den Kurs-Spielraum für den Euro stark ein, zusätzlich dann natürlich auch das mögliche Scheitern der Jamaika-Verhandlungen.

EUR/USD im aktuellen Tageschart – CFX Trader

EUR/USD: Der Euro kann seinen Ausbruch weder bestätigen, noch kann von einem Fehlausbruch gesprochen werden.

Ein Fingerzeig, mehr nicht

Am Sonntag befasste ich mich nun mit den Charts. Sicher, der Euro hat die kurzfristige Abwärtstrendlinie (rote Linie) kürzlich lässig überwunden. Was aber noch auffällt, ist, dass er seinen Ausbruch nach oben noch nicht bestätigen konnte. Der Euro scheiterte an der breiten Widerstandszone um 1,1840/60 und hinterließ an diesem Handelstag sogar noch eine Doji-Kerze. Diese Kerze ohne Kerzenkörper ist für uns Chartanalysten ein Fingerzeig für einen möglichen Kurswechsel.

EUR/USD im Niemandsland

Ein Fehlausbruch ist aber auch noch nicht ausgemachte Sache, trotz Fundamentalanalyse und trotz Scheitern am erwähnten Widerstandsbereich. Für einen Fehlausbruch muss die 1,17er-Marke wieder nach unten verlassen werden. Das Währungspaar EUR/USD befindet sich also im Niemandsland, dem Kursbereich, der uns weder long, noch short denken und handeln lässt.

Ich habe einen Favoriten

Erst mit einem Überwinden des jüngsten Hochs - dann Kaufsignal -, oder mit dem Rutschen zurück unter die Abwärtstrendlinie – dann Verkaufssignal - ändert sich das Chartbild bzw. wird dieses erst wieder interessant für Swing-Trading-Aktivitäten. Das Short-Signal ist mir lieber, denn dann stimmen Fundamentalanalyse und charttechnisches Signal überein. Für mich als Trader ist aber auch die Long-Variante handelbar, dann aber nur mit weniger Risiko, sprich einer kleineren Positionsgröße.

Na gut, jetzt kennen Sie nicht nur mein sonntägliches Entspannungsritual im Herbst/Winter, sondern auch meine möglichen Einstiege, sofern zum Zeitpunkt der Signalgenerierung auch meine Trading-Indikatoren in dieselbe Richtung zielen.