EUR/USD aktuell: Gewinn ist nicht gleich Gewinn

Bekanntlich macht Kleinvieh auch Mist, selbst beim Trading. Erneut fahre ich einen kleinen Gewinn ein, da dem Euro an der 1,24er-Marke die Puste ausging. Was war geschehen?

Letzte Woche ging ich nach dem Sprung über die kurzfristige Abwärtstrendlinie (rote Linie) und des erwarteten Kursrücksetze long. Die 1,23er-Marke in Verbindung mit der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie (grüne Linie) sollte dem nach oben tendierenden Euro eine starke Unterstützung bieten.

So kam es dann auch, dass die 1,24er-Marke angelaufen und hier ein Teilgewinn realisiert werden konnte. Doch hier endete dann auch schon die Euro-Stärke. Der Stopp wurde nach der Teilgewinnmitnahme in die Gewinnzone nachgezogen – eine gute Orientierung für das Stoppnachziehen bot die Aufwärtstrendlinie. Was bleibt sind knapp 50 Pips. Im ersten Moment für einen Swing-Trade nicht weltbewegend, doch die Höhe des Gewinns ist ohne die Kenntnis der Umstände, wie der Gewinn entstanden ist, ohnehin ein Muster ohne Wert.



EUR/USD im aktuellen Tageschart – CFX Trader



EUR/USD: Der Euro hatte nur eine kurze, stärkere Phase. Aus dem Trade konnte aber das optimale herausgeholt werden.



Ein Trade mit einem derartigen Gewinn kann in der Rückbetrachtung katastrophal sein, oder herausragend. Im Chart erkennt man die Ein- und Ausstiege. Wie wir sehen, erfolgte der Einstieg nach einer Korrekturbewegung exakt an der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bzw. der 1,23er-Marke (natürlich etwas darüber, denn erst musste abgewartet werden, ob die Unterstützung hält).

Dann zeigte der Euro sofort eine Reaktion und ist gemäß der ursprünglichen Trading-Idee gestiegen. Recht zügig ging es zum angestrebten Teilgewinnziel. Dieses wurde anschließend nur um wenige Pips überwunden. Auch die Maßnahme nach der Teilgewinnmitnahme funktionierte und wurde handwerklich einwandfrei umgesetzt – das Nachziehen erfolgte charttechnisch orientiert. So war letztlich bei diesem Trade nicht mehr herauszuholen, die Vorgehensweise extrem effektiv.

Der gleiche Gewinn hätte auch in einem extrem starken Kursumfeld erzielt werden können, mit mehreren hundert Pips Aufwärtspotenzial. In diesem Fall müsste ich jetzt unzufrieden sein. Gewinn ist also nicht gleich Gewinn bzw. sagt die Höhe des Gewinns nicht automatisch etwas über die Qualität des Trades aus. Jeder, der ein Trading-Tagebuch führt, sollte dies auch in seinen Aufzeichnungen entsprechend vermerken.





• Widerstände: 1,23, 1,2360, 1,2390/1,24, 1,2460, 1,25• Unterstützungen: 1,22, 1,2160, 1,21, 1,20Achten Sie heute auf folgende Datenveröffentlichungen – insbesondere auf die fett markierten:09:00 FR: Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung), Prognose: 56,5, zuvor: 56,909:00 FR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung), Prognose: 53,5, zuvor: 53,709:30 DE: Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung), Prognose: 53,7, zuvor: 53,909:30 DE: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung), Prognose: 57,5, zuvor: 58,210:00 EU: Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung), Prognose: 54,6, zuvor: 54,910:00 EU: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung), Prognose: 56,1, zuvor: 56,611:00 EU: Öffentliche Finanzen 2017 (1. Veröffentlichung)12:00 DE: Bundesbank, Monatsbericht April14:30 US: Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März15:45 US: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (1. Veröffentlichung), Prognose: 55,0, zuvor: 55,615:45 EU: EZB, wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS15:45 US: Einkaufsmanagerindex Service Markit April (1. Veröffentlichung), Prognose: 54,3, zuvor: 54,016:00 US: Verkauf bestehender Häuser März, Prognose: +0,2%, zuvor: +3,0% gg Vm22:02 Alphabet QuartalszahlenAngaben ohne Gewähr!Soviel zur heutigen Vorbereitung. Jetzt gilt es die Eröffnung mit Spannung abzuwarten. Allen Lesern wünsche ich viel Erfolg.Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen TagIhrTill KleinleinTrader, Coach und Börsenversteher