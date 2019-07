EUR/USD: Die Zeit der Bullen ist gekommen!

Die Charttechnik spricht bei diesem Major-Paar eine klare Sprache. Der EUR hat eine punktgenaue Landung hingelegt (Korrekturbewegung) und die Wolke hat mal wieder wunderbare Arbeit als zuverlässige Unterstützungszone geleistet. Dort hat sich nämlich am Dienstag eine kleine Long-Umkehrkerze ausgebildet, die am Folgetag bestätigt wurde. Sollte es den Longis gelingen, sich in den kommenden Tagen weiter durchzusetzen, dürfte ein Anlaufen des letzten Hochs bei 1,1411 nur noch eine Frage der Zeit sein.





Stundenchart:

In der Stundenausführung rechnen wir mit einer Trendumkehr ab der Marke von 1,1285. Bei aller Euphorie auf steigende Kurse, sollten wir aber nicht die wichtigen Zonen bei 1,1237 und bei 1,1193 außer Acht lassen. Diese Levels müssen auf absehbare Zeit halten, ansonsten entsteht die Dynamik auf der Unterseite.





Trading-Idee:

Natürlich wäre ein Einstieg oberhalb von der Long-Umkehrkerze möglich gewesen. Wer diesen Einstieg verpasst hatte, muss auf einen neuen Trend in der kurzfristigen Ausrichtung warten. Ich favorisiere auch in diesem Fall den Entry tief aus der Korrektur heraus.







RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.