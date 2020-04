EUR-USD im Wochenverlauf erholt

Trend des Monatscharts: Korrektur im Abwärtstrend

Der abgebildete Monatschart des Währungspaares Euro/Dollar (EUR/USD Forex) zeigt die Kursbewegung seit Anfang 2014. Jeder Kursstab stellt die Kursentwicklung für einen Monat dar, bei einem letzten Kurs von 1,0931.

EUR-USD notiert an langfristiger Aufwärtstrendlinie





Der langfristige Abwärtstrend im Währungspaar EUR/USD wurde nach dem starken Kurseinbruch in der dritten Märzwoche von einer kräftigen Rallye mit steigenden Kursen in der vierten Märzwoche unterbrochen. In der ersten Aprilwoche gab es dann jedoch wieder deutlich nachgebende Kurs und EUR-USD fiel auch wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 1,1000 und dem Vorjahrestief.

Die zweite Aprilwoche brachte eine leichte Kurserholung und führte EUR-USD wieder über die Kursmarke von 1,0900. Im Wochenchart (nicht abgebildet) sehen wir eine posiive Innenkerze mit relativ niedriger Volatilität.

Die im abgebildeten Monatschart eingezeichnete langfristige grüne, gestrichelte Aufwärtstrendlinie verbindet die Tiefs von 2000, 2001 und 2017. In den vergangenen vier Wochen wurde diese diagonale Unterstützungslinie getestet.

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung von EUR/USD?

Der EUR/USD Monatschart ist neutral bis verhalten negativ einzuschätzen. Die größte Wahrscheinlichkeit hat eine Fortsetzung des Abwärtstrend, wobei das nächste wichtige Kursziel das Tief des Jahres 2017 bei 1,0340 ist. Erst ein Kursanstieg über das Märzhoch bei 1,1495 würde das Chartbild auf positiv drehen.