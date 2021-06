EUR/USD: Wie nachhaltig ist der Aufwärtstrend?

von Manfred Ries

EUR/USD (Wochenchart): Die Luft ist augenblicklich sehr dünn …

Von Manfred Ries

Freitag, 4. Juni 2021

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

…Devisen. Und hier fällt mir sofort das Währungspaar EUR/USD ein. Nachdem die Währung Anfang April mit 1,17 USD ein Mehrmonatstief markiert hat, stieg die Einheitswährung in der Vorwoche bis auf 1,22663 USD. Damit hat sich der Kursbereich ab 1,22 USD einmal mehr als schwierige Hürde nach oben bewahrheitet. Abgebildeter Chart zeigt das Währungspaar EUR/USD auf Wochenbasis mit eingezeichnetem MACD-Trendfolgeindikator. Und eben dieser MACD auf Wochenbasis hat vor drei Wochen ein Kaufsignal (grüner Pfeil) generiert! Zumindest mit meiner Lieblingseinstellung. Der MACD-Indikator gehört ohnehin zu meinen bewährten Lieblingstools mit überzeugenden Signalen – wenn man ihn sachgerecht anzuwenden versteht. Das aber ist eine andere Story, die mehr Platz bedürfte.

Bei EUR/USD jedenfalls gilt es jetzt, das Augenmerk auf die 1,22663er-Marke zu richten. Ein nachfolgender Break out nach oben wäre positiv zu werten. In der laufenden Woche aber zeigt sich EUR/USD auffällig schwach. Ein etwaiger Break out unter 1,21 USD wäre negativ zu sehen – dann nämlich käme der nächste Support ins Spiel! Gleichwohl stimmt die längerfristige Ausgangslage positiv. Das aber nicht nur in Bezug auf EUR/USD. Denn …

…interessant in diesem Zusammenhang finde ich gerade auch den Euro zum Schweizer Franken (EUR/CHF). Zumal der schweizerische Nationalbankpräsident Jordan jüngst erst bekräftigt hat, dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen sei, eine – Zitat: »restriktive Politik« ins Auge zu fassen.

