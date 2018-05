EUR/USD (Weekly) - Würfel gefallen: pro Dollar

Würfel gefallen: pro Dollar





In den letzten Wochen und Monaten hat das an dieser Stelle vielfach beschriebene Widerstandsbündel

bei 1,25 USD den Euro im Vergleich zum US-Dollar ausgebremst. Selbst die sich anschließende

Tradingrange mit der unteren Begrenzung bei rund 1,2150 USD musste die Einheitswährung

nun preisgeben. Der beschriebene Ausbruch wiegt besonders schwer, da er durch ein

„bearish engulfing“ auf Monatsbasis sowie durch diverse Indikatoren bestätigt wird.

Hervorheben möchten wir in diesem Zusammenhang das jüngste Ausstiegssignal seitens

des MACD bzw. die Toppbildung im Verlauf des RSI. Zuvor hatten beide Indikatoren bereits

negative Divergenzen ausgeprägt. Dazu passen die aktuellen CoT-Daten: Das Ausmaß spekulativer

EUR-Longpositionen korrigierte aktuell von einem historischen Hochstand – und die

Datenreihe geht immerhin bis in die 1990er-Jahre zurück. Per Saldo sollte der Euro

in den nächsten Wochen einen schweren Stand haben. Rein rechnerisch ergibt sich aus

der Höhe der Schiebezone ein kalkulatorisches Abschlagspotential bis in den Bereich

von rund 1,1750 USD. Von diesem Niveau aus ist es dann nicht mehr viel mehr als ein

Wimpernschlag bis zu den alten Ausbruchsmarken bei rund 1,15 USD.





















EUR/USD (Weekly)











































