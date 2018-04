EUR/USD (Weekly) - Divergenzen treten immer deutlicher zu Tage

Divergenzen treten immer deutlicher zu Tage





Seit Ende Januar ringt das Währungspaar mit der an dieser Stelle vielfach ins Feld

geführten Widerstandszone bei rund 1,25 USD. Zur Erinnerung: Der alte Basisaufwärtstrend

seit 1985, der seit dem Rekordhoch bei gut 1,60 USD bestehende Baissetrend der letzten

zehn Jahre, ein Fibonacci-Retracement sowie zwei gleitenden Durchschnitte bilden hier

ein massives Widerstandsbündel. Dieses „Innehalten“ hinterlässt inzwischen auch Spuren

bei den quantitativen Indikatoren. So weisen RSI und MACD jeweils negative Divergenzen

aus, indem die jüngsten Verlaufshochs nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants

bestätigt wurden. Insbesondere der Trendfolger zeigte dieses Muster auch vor dem letzten

großen EUR-Rückgang vom Frühjahr 2014, als die europäische Einheitswährung nahezu

ohne Gegenbewegung von 1,40 USD auf 1,05 USD zurückfiel. Als Belastungsfaktor dürfte

sich zudem das nach wie vor hohe Ausmaß an spekulativen EUR-Longpositionen erweisen.

In dieser Gemengelage definieren wir ein Abgleiten unter die Marke von 1,22 USD als

Signalgeber dafür, dass das Währungspaar tatsächlich von der aktuellen Seitwärtsentwicklung

in einen Korrekturimpuls übergeht.





















EUR/USD (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz