EUR/USD: Was passiert mit der Restposition?

Der Euro hat seine Durststrecke beenden können. Knapp vor dem Erreichen der 1,15er-Marke steigerte sich wieder das Kaufinteresse, doch über dem Berg ist die europäische Gemeinschaftswährung damit natürlich noch lange nicht.So oder so, die in der letzten Woche angedeutete Teilgewinnmitnahme bei 1,1720 hatte letzte Woche längst gegriffen – der Short-Einstieg (roter Kreis) erfolgte zuvor mit dem Bruch der 1,19er-Marke. Für die Restposition wurde der Stopp unmittelbar nach der Teilgewinnmitnahme leicht in die Gewinnzone nachgezogen.EUR/USD im aktuellen TageschartSo wird es deutlich!Das übergeordnete Chartbild bleibt trotz der jüngsten Gegenwehr der Euro-Bullen klar bärisch. Somit halte ich auch an der Short-Position fest, mein Mindestkursziel bleibt die 1,15er-Marke, die jüngst knapp verfehlt wurde.Sieht man sich die Wegstrecke des Euro der letzten 10 Jahre im Monatschart an, wird deutlich, dass der der Anstieg in 2017 lediglich eine Gegenbewegung darstellte, die ihr Ende an der 200er-Linie in Verbindung mit der Oberkante des Abwärtstrendkanals fand. Dies konnte durch die Chartanalyse im Vorfeld herausgearbeitet werden, und entsprechend konnte ich – ich berichtete hier jeweils darüber – bereits mehrfach Kapital schlagen. Es freut mich, dass einige Leser ihre Freude darüber mir gegenüber auch kommuniziert haben. Gerne!EUR/USD im aktuellen Monatschart• Tagestendenz EUR/USD: seitwärts• Widerstände: 1,17, 1,18, 1,1860, 1,19/1,1910, 1,20, 1,2060• Unterstützungen: 1,1640, 1,16, 1,1550, 1,15HINWEIS: Jeden Freitag lasse ich mir beim Traden über die Schulter blicken. Um 8.30 Uhr geht es mit der Handelsvorbereitung los, danach wird dann bis 11 Uhr gehandelt - DAX, Forex & Co. Wer zweimal teilnimmt, und sich anschließend bei mir meldet, bekommt mein Buch "Trading-Tagebuch - Erkennen Sie Ihre Stärken und Schwächen" geschenkt.