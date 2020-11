EUR/USD | Update + Wendetermine

Nach dem vorangegangenen starken Abverkauf mit Tief am 04. November kam es direkt nach den US-Wahlen zu einem dynamischen Aufwärtsimpuls bis an das obere Begrenzungsniveau von 1.19201 USD. Am 09. November fand die Rally dann ein abruptes Ende. Mit Eintreffen der Meldungen zum Corona-Impfstoff kam es zu einer erneuten Abwärtsreaktion. Das Major FX-Pair verlor innerhalb von drei Tagen knapp 1,5 %. Nach dem temporären Rückgang stabilisierte sich der Kurs und befindet sich aktuell wieder in dem seit September bestehenden Trendkanal mit steigenden Hoch- und Tiefpunkten.





Laut unseren Berechnungen sollte sich um den 19. November das nächste Bewegungshoch ausbilden. Im Anschluss kommt es mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 75 % zu einer Abwärtsreaktion bis um den 27. November.



Der derzeitige starke Widerstand (bis zur Marke von 1.19201 USD) sowie das Verhalten der marktbewegenden Akteure sollte uns in Kürze näheren Aufschluss über den möglichen Aufbau von Shortpositionen geben.



Hinweis:

Innerhalb unserer Swing Trading Strategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In dem vorangegangenen Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellen weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung dar.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.