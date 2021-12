EUR/USD: Unterstützung in Gefahr

von Manfred Ries

EUR/USD (Wochenchart): Stabilisierung ~1,12/1,13 USD: Tendenz: weiterhin schwach.

Montag, 13. Dezember 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant: die …

…Devisen! Denn das Währungspaar EUR/USD zeigt sich auch zu Wochenbeginn extrem schwach und kämpft mit dem Erhalt der 1,13er-Preismarke. Diese steht mehr denn je auf wackeligen Beinen. So kursieren unter Devisenhändler bereits Befürchtungen, EUR/USD könnte unter die psychologisch bedeutsame Kursmarke von USD 1,10 fallen! Die Begründung: Während in den USA zwischenzeitlich ein höherer Druck besteht, die locker-legere Geldpolitik zu zügeln, werden sich die Währungshüter in Europa wohl noch Zeit lassen mit einer Änderung ihrer Währungspolitik. Das könnte den USD gegenüber dem EUR künftig eher noch stärken; bzw. den EUR gegenüber dem Greenback schwächen.

Wie gehts weiter? Der Abwärtstrend ist intakt; davon zeugt die stark fallende 200-Tagelinie, die den mittelfristigen Takt vorgibt. Anfang November notierte EUR/USD bei 1,11863 USD und damit so niedrig wie letztmalig im Juli 2020. Luft nach unten wäre damit charttechnisch weiter vorhanden: im März 2020 notierte EUR/USD bei 1,06354 USD. Im obigen Wochenchart zu sehen: der (bisherige) Support-Bereich ~1,1286 / 1,1186 USD. Mit weiter fallenden EUR/USD-Kursen muss gerechnet werden. Eine Aufhellung würde sich – für den EUR – erst oberhalb der Preislinie von 1,13828 USD einstellen; dort lag das Hoch der 1. Dezemberwoche. Im Falle einer etwaig kurzzeitig ausgerichteten Short-Strategie könnte knapp oberhalb davon ein engmaschiger Stop-Loss platziert werden.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und trendstarken Verlauf durch die neue Woche! Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert. Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit; auch abseits des täglichen Tradings!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

