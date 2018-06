EUR/USD: US-Dollar-Comeback oder Strohfeuer?

Hamburg (aktiencheck.de) - Der US-Dollar ist momentan die Währung der Stunde, so die Analysten der HSH Nordbank AG.









Der Greenback habe gegenüber dem Euro seine beste Performance seit Dezember 2016 hingelegt und seit Ende März rund 5,6% gegenüber der Gemeinschaftswährung aufgewertet. Auch der breit gefasste Dollar-Index liege mit gegenwärtig 94,1 Zählern wieder auf Niveaus, welche zuletzt im Dezember 2017 erreicht worden seien. Die plötzliche Kurskorrektur des Leitwährungspaareswerfe Fragen auf. Nachdem das Wechselkurspaar zu Jahresbeginn sprungartig aufgewertet habe und sogar die 1,25-Marke habe überschreiten können, habe EUR/USD seitdem den Rückwärtsgang eingelegt. Das momentane Bewertungsniveau sei zumindest in der kurzen Frist gerechtfertigt. Die steigende Zinsdifferenz zwischen beiden Währungsräumen, die unterschiedliche Geschwindigkeit beim Ausstieg aus QE zwischen US-FED und EZB, technische Faktoren sowie die Preisdynamik und konjunkturelle Robustheit der USA relativ zur Eurozone würden unterstützend für den US-Dollar wirken. Mit der fragilen politischen Lage in Italien wirke sich zudem ein unkalkulierbarer Sonderfaktor aus.Langfristig würden vor allem die steigenden US-Defizite in Leistungsbilanz und Haushaltssaldo, die damit verbundene steigende US-Verschuldung, die politische Sprunghaftigkeit der US-Außen- und Handelspolitik sowie das nahende Ende des Konjunkturhochs der US-Ökonomie auf dem den Außenwert des US-Dollars lasten. Bis Jahresende sollten diese Faktoren wieder deutlicheres Gewicht im Devisenmarkt erhalten und zu einer Abwertung des US-Dollars zum Euro führen (HSH-Prognose: EUR/USD 1,24 per 12/2018). Voraussetzung dafür ist aber, dass sich die Lage in Italien bis dahin wieder beruhigt. (04.06.2018/ac/a/m)