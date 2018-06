EUR/USD: Trumps Vorfreude sorgt für Volatilität

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zur Abwechslung sorgten am Freitag weder Nachrichten aus Italien noch aus Spanien für Unruhe, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".









Dafür habe US-Präsident Donald Trump gleich zweifach Wut und Feuer entfacht: Einerseits habe er, durch seine tags zuvor verkündete Entscheidung, US-Strafzölle einzuführen, den Unmut zahlreicher Finanzminister auf sich gezogen, die sich im kanadischen Whistler zum G7-Treffen eingefunden hätten. Dort habe US-Vertreter Steven Mnuchin von seinen Kollegen harsche Worte zu hören bekommen. So hätten einige die US-Zölle als "illegal" und "rechtswidrig" bezeichnet.Aber nicht nur durch seine Handelsstreit-Aktivitäten habe Trump am Freitag für frostiges Klima gesorgt. Auch eine seiner Lieblingsbeschäftigungen - das Absetzen von Tweets - habe zu Verstimmungen geführt. Denn rund eine Stunde vor Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts habe er mit der Textnachricht "Freue mich auf die Beschäftigungszahlen" die Finanzmärkte in Aufruhr gebracht. Der Präsident und sein Stab würden die Daten bereits vor der offiziellen Veröffentlichung erhalten. Trump habe im Tweet zwar keine Einzelheiten bekannt gegeben. Jedoch dürfte jedem Finanzmarktakteur sofort klar gewesen sein, dass der Präsident auf diese Weise niemals Vorfreude auf einen schwachen Arbeitsmarktbericht demonstrieren würde. Händler in Europa, die sich eine Stunde vor Veröffentlichung dieser wichtigen ökonomischen Daten oftmals noch in ihrer Mittagspause, statt vor dem Handelsbildschirm befänden, seien von dieser bislang beispiellosen Vorabkommentierung entsprechend wenig angetan gewesen.Die offiziellen Jobmarkt-Zahlen, die um 14:30 Uhr MESZ gefolgt seien, hätten zwar durchweg die ohnehin schon positiven Erwartungen übertroffen. Der Überraschungseffekt sei zu dieser Zeit aber nicht mehr allzu ausgeprägt gewesen, da die Märkte bereits eine Stunde zuvor entsprechende Reaktionen an den Tag gelegt hätten - allen voran der Zinsmarkt. Denn der starke Arbeitsmarkt stelle praktisch eine Steilvorlage für eine Leitzinsanhebung auf der nächsten FED-Sitzung dar. Dollar-Bullen hätten sich sicher nicht minder an den Daten erfreuen müssen. Der Euro habe aber lediglich in der Mitte seiner Tageshandelsspanne geschlossen und sei somit auf sicherer Distanz zu seinem jüngst markierten Jahrestief geblieben. Zwar sei sein kurzfristiger, steiler Abwärtstrend, der zwischen 1,1780 und 1,1435verlaufe, noch intakt. Jedoch lasse sich positiv hervorheben, dass ihm die guten US-Daten keinen allzu großen Schaden mehr hätten zufügen können. (04.06.2018/ac/a/m)