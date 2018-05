EUR/USD: Short-Trade läuft

In meiner letzten Ausgabe vor zwei Wochen durften die Euro-Anhänger noch Hoffnung haben. Die europäische Gemeinschaftswährung näherte sich der so wichtigen 200-Tage-Linie (lila Linie), mit deren Bruch, gleichbedeutend mit einer Rückeroberung der 1,20er-Marke, wäre dann auch ein Long-Signal generiert worden. Doch kurz vor dem Erreichen besagter Meilensteine – 200-Tage-Linie und 1,20er-Marke – setze sich dann doch wieder die gegenwärtige Dollar-Stärke durch. Eine Fortführung eines Trends ist nun einmal wahrscheinlicher wie dessen Ende.

Dass Italien derzeit die Schlagzeilen beherrscht und den Euro mit seinem Regierungsbildung-Chaos nicht gerade stärkt, passt da ins Bild. Als ob es nicht reichen würde, nicht bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei zu sein – leider!



EUR/USD im Tageschart

EUR/USD: Intakter Abwärtstrend.



Wer meine letzte Ausgabe aufmerksam gelesen hat, konnte das gehandelte Short-Signal mit-handeln. Mit dem Verlassen der 1,19er-Marke wurde eine neuerliche Short-Position eröffnet (roter Kreis).

Die Position liegt nun deutlich im Plus, und da sich der Euro an der starken Unterstützung bei 1,1640 nach oben abstoßen konnte, ist Zeit den Gewinn zu sichern. Um 1,1720 werde ich gleich einen Teilgewinn vereinnahmen und den Stopp für die Restposition anschließend leicht in die Gewinnzone nachziehen.

Warum ich nicht komplett aussteige? Zum einen könnte die Verunsicherung um Italien nicht nur weiter andauern, sondern eben auch weiter den Euro schwächen. Außerdem würde ein Bruch der Unterstützung bei 1,1640 weiteres Abwärtspotenzial aktivieren – bis mindestens 1,15.



• Tagestendenz EUR/USD: seitwärts/ aufwärts

• Widerstände: 1,18, 1,1860, 1,19/1,1910, 1,20, 1,2060

• Unterstützungen: 1,17, 1,1640, 1,16, 1,1550, 1,15



Achten Sie heute auf folgende Datenveröffentlichungen – insbesondere auf die fett markierten:15:25 DE: Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim "Global Solutions Summit", Berlin15:45 EU: EZB, wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABSBörsenfeiertag: Großbritannien, USA